Κώτσηρας: Η καλή πορεία της οικονομίας επιστρέφει στους πολίτες

Διαφυλάσσοντας την οικονομική σταθερότητα της χώρας, επιστρέφουμε στον πολίτη μέρισμα της ανάπτυξης με μόνιμα μέτρα. Αυτό τόνισε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, συνομιλώντας σήμερα Τρίτη 25 Νοεμβρίου με τη δημοσιογράφο Αμαλία Κάτζου στο πλαίσιο του 2ου Thessaloniki Investment Forum, που διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη το CNN Greece.

Όπως ανέφερε ο κ. Κώτσηρας, «η χώρα μας αναγνωρίζεται πλέον ως ένας σοβαρός πόλος σταθερότητας και ασφάλειας». Μετά από μια δύσκολη δεκαετία, «με συντεταγμένη και μεθοδική προσπάθεια και με τους κόπους του ελληνικού λαού», μπορούμε σήμερα τα έσοδα που έχουμε ως προϊόν της ανάπτυξης και της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής να τα επιστρέφουμε στους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό, ξεκίνησε να δίνεται από χθες η ενίσχυση των 250 ευρώ σε συνταξιούχους και θα ακολουθήσει η επιδότηση ενοικίου – «δύο μόνιμα μέτρα, προϊόν της καλής απόδοσης της οικονομίας».

Ακολούθως, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρθηκε στη φορολογική μεταρρύθμιση, που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή και αποτυπώνει τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. «Είναι η πρώτη φορά που η μείωση των φορολογικών συντελεστών συνδέεται με το πόσα παιδιά έχει κάποιος. Είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που- επί της ουσίας- μέχρι ένα σημαντικό εισοδηματικό όριο οι πολύτεκνες οικογένειες δεν θα πληρώνουν φόρο. Είναι η πρώτη φορά που προτεραιοποιούνται οι νέοι», τόνισε ο κ. Κώτσηρας. Με τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση, θα μειωθεί, όπως είπε, η φορολογική επιβάρυνση όλων των πολιτών και, παράλληλα, στέλνεται μήνυμα στήριξης της οικογένειας και των νέων. Επιπλέον, επεκτείνονται τα φορολογικά κίνητρα για την αύξηση της προσφοράς ακινήτων, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την αντιμετώπιση του στεγαστικού.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Κώτσηρας στην πολιτική επιλογή του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για μείωση των φόρων, σημειώνοντας ότι συνολικά, τα τελευταία χρόνια, «έχουμε μειώσει 83 φόρους». Σημείωσε δε ότι η μείωση της φορολογίας μπορεί να συνδυαστεί με την αύξηση των εσόδων, δεδομένου ότι η αύξηση αυτή προκύπτει από την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ομαλή λειτουργία της οικονομίας.

Τέλος, με αφορμή και τη σημερινή επίσκεψή του στο Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕΒΕΙΣ) στη Θεσσαλονίκη, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μίλησε για τη σημασία της ψηφιοποίησης τόσο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής όσο και για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Όπως ανέφερε, «με τα ψηφιακά εργαλεία που αναπτύσσουμε καθημερινά, έχουμε καταπολεμήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη φοροδιαφυγή», ένα θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης, και, παραλλήλως, διευκολύνεται και απλοποιείται η επαφή με τη φορολογική διοίκηση, προς όφελος όλων των πολιτών.