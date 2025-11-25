Κομισιόν: «Ναι και με τη βούλα» στο προσχέδιο προϋπολογισμού της Ελλάδας

Και με τη βούλα ενέκρινε το προσχέδιο του προϋπολογισμού της Ελλάδας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς το ελληνικό προσχέδιο μαζί με άλλα έντεκα από χώρες-μέλη, συμπεριλαμβάνονται στα εγκεκριμένα στο Φθινοπωρινό Πακέτο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2026.

Ειδικότερα, σύμφωνα με αυτό, «δώδεκα προσχέδια προϋπολογισμού αξιολογούνται ως συμμορφούμενα και ως εκ τούτου, τα κράτη-μέλη καλούνται να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τις δημοσιονομικές πολιτικές το 2026 όπως έχει προγραμματιστεί: Κύπρος, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Σλοβακία».

Παράλληλα, η Κομισιόν περιλαμβάνει επίσης την Ελλάδα στις χώρες οι οποίες μπορούν να εξυπηρετήσουν το χρέος τους.

«Οι αξιολογήσεις διαπιστώνουν ότι και τα πέντε αξιολογούμενα κράτη μέλη - Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος και Πορτογαλία - διατηρούν την ικανότητα εξυπηρέτησης του χρέους τους.

Η ικανότητα της Ελλάδας να εξυπηρετεί το χρέος της υποστηρίζεται από τον μειούμενο λόγο δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ, τα μεγάλα ταμειακά διαθέσιμα του Δημοσίου και τους χαμηλούς βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους κινδύνους βιωσιμότητας του χρέους.

Από την άλλη, η Επιτροπή προβλέπει θετική οικονομική ανάπτυξη για την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Από δημοσιονομικής πλευράς, η Ιρλανδία, η Ελλάδα και η Κύπρος προβλέπεται να διατηρήσουν δημοσιονομικά πλεονάσματα, ενώ η Πορτογαλία προβλέπεται να έχει μόνο μικρά ελλείμματα. Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης της Ισπανίας μειώθηκε το 2024 και αναμένεται να συνεχίσει να μειώνεται το 2025 και το 2026.

Και στις πέντε χώρες αναμένεται να συνεχιστεί η μείωση του λόγου του δημόσιου χρέους τους προς το ΑΕΠ, ενώ ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ της Ελλάδας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Οι τραπεζικοί κλάδοι στις χώρες αυτές παρουσιάζουν επί του παρόντος καλές επιδόσεις, με υψηλή κερδοφορία και είτε ισχυρή (Ιρλανδία, Ισπανία και Πορτογαλία) είτε βελτιούμενη (Ελλάδα, Κύπρος) ποιότητα ενεργητικού.