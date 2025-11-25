#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κομισιόν: «Ναι και με τη βούλα» στο προσχέδιο προϋπολογισμού της Ελλάδας

Η Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες που θα καταγράψουν ανάπτυξη το 2026. Παράλληλα θα είναι επίσης μία από εκείνες που θα μειώσουν το δημόσιο χρέος τους, επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κομισιόν: «Ναι και με τη βούλα» στο προσχέδιο προϋπολογισμού της Ελλάδας

Δημοσιεύθηκε: 25 Νοεμβρίου 2025 - 17:34

Και με τη βούλα ενέκρινε το προσχέδιο του προϋπολογισμού της Ελλάδας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς το ελληνικό προσχέδιο μαζί με άλλα έντεκα από χώρες-μέλη, συμπεριλαμβάνονται στα εγκεκριμένα στο Φθινοπωρινό Πακέτο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2026.

Ειδικότερα, σύμφωνα με αυτό, «δώδεκα προσχέδια προϋπολογισμού αξιολογούνται ως συμμορφούμενα και ως εκ τούτου, τα κράτη-μέλη καλούνται να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τις δημοσιονομικές πολιτικές το 2026 όπως έχει προγραμματιστεί: Κύπρος, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Σλοβακία». 

Παράλληλα, η Κομισιόν περιλαμβάνει επίσης την Ελλάδα στις χώρες οι οποίες μπορούν να εξυπηρετήσουν το χρέος τους. 

«Οι αξιολογήσεις διαπιστώνουν ότι και τα πέντε αξιολογούμενα κράτη μέλη - Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος και Πορτογαλία - διατηρούν την ικανότητα εξυπηρέτησης του χρέους τους.

Η ικανότητα της Ελλάδας να εξυπηρετεί το χρέος της υποστηρίζεται από τον μειούμενο λόγο δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ, τα μεγάλα ταμειακά διαθέσιμα του Δημοσίου και τους χαμηλούς βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους κινδύνους βιωσιμότητας του χρέους.

Από την άλλη, η Επιτροπή προβλέπει θετική οικονομική ανάπτυξη για την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Από δημοσιονομικής πλευράς, η Ιρλανδία, η Ελλάδα και η Κύπρος προβλέπεται να διατηρήσουν δημοσιονομικά πλεονάσματα, ενώ η Πορτογαλία προβλέπεται να έχει μόνο μικρά ελλείμματα. Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης της Ισπανίας μειώθηκε το 2024 και αναμένεται να συνεχίσει να μειώνεται το 2025 και το 2026.

Και στις πέντε χώρες αναμένεται να συνεχιστεί η μείωση του λόγου του δημόσιου χρέους τους προς το ΑΕΠ, ενώ ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ της Ελλάδας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Οι τραπεζικοί κλάδοι στις χώρες αυτές παρουσιάζουν επί του παρόντος καλές επιδόσεις, με υψηλή κερδοφορία και είτε ισχυρή (Ιρλανδία, Ισπανία και Πορτογαλία) είτε βελτιούμενη (Ελλάδα, Κύπρος) ποιότητα ενεργητικού.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΕ: Μαζεύει τους ρυθμιστικούς κανόνες στην τεχνολογία υπό την πίεση Τραμπ

Κομισιόν: «Εποικοδομητική πρόοδος» στις συνομιλίες για την Ουκρανία

Προϋπολογισμός: Ποιοι φόροι έβαλαν στο ταμείο 59,2 δισ. σε 10 μήνες

Η πρόωρη αποπληρωμή των δανείων από την Ελλάδα ωφελεί τη Γαλλία

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο