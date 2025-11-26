JP Morgan: Η Ελλάδα κορυφαία επιλογή στη CEEMEA το 2026

Στη στρατηγική για το 2026, η JP Morgan τοποθετεί την Ελλάδα ανάμεσα στις πιο ελκυστικές αγορές της αναδυόμενης ανατολικής, κεντρικής Ευρώπης και Μέσης Ανατολής (CEEMEA), διατηρώντας την σε καθεστώς «οverweight» μαζί με τη Νότια Αφρική, την Πολωνία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η τράπεζα εξηγεί ότι η επενδυτική περίπτωση της Ελλάδας παραμένει ισχυρή, χάρη στον συνδυασμό χαμηλών αποτιμήσεων, θετικών μακροοικονομικών προοπτικών και της προσεχούς αναβάθμισης σε ανεπτυγμένη αγορά (DM), η οποία, παρότι αποτελεί εν δυνάμει πηγή βραχυπρόθεσμης μεταβλητότητας, ενισχύει την ελκυστικότητα της αγοράς σε θεσμικούς επενδυτές.

Η JP Morgan προβλέπει ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμούς άνω του 2% τόσο το 2025 όσο και το 2026, επίδοση που την κατατάσσει ως την ταχύτερα αναπτυσσόμενη στην Ευρωζώνη. Το διεθνές περιβάλλον που σκιαγραφεί η τράπεζα για το 2026 είναι καθοριστικό, καθώς αναμένει ασθενέστερο δολάριο, ανθεκτική παγκόσμια ανάπτυξη, σταδιακή χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από Fed και EM κεντρικές τράπεζες, καθώς και χαμηλότερες τιμές πετρελαίου. Οι συνθήκες αυτές ευνοούν τις ευρωπαϊκές αγορές και ειδικά οικονομίες με προφίλ ανάπτυξης και μεταρρυθμιστικής σταθερότητας όπως η Ελλάδα.

Σε επίπεδο αποτιμήσεων, η τράπεζα τονίζει ότι η ελληνική αγορά και ειδικά ο τραπεζικός κλάδος εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με σημαντική έκπτωση έναντι των αντίστοιχων ευρωπαϊκών εταιρειών. Ο δείκτης MSCI Greece προσφέρει περίπου 18% δυνητική άνοδο στο βασικό σενάριο της JPM για το τέλος του 2026, με στόχο τις 55,3 μονάδες από 46,9 μονάδες σήμερα. Η υποβάθμιση των αποτιμήσεων σε σχέση με τις ιστορικές επιδόσεις της αγοράς, σε συνδυασμό με το ισχυρό μακροοικονομικό υπόβαθρο, αποτελεί βασικό στοιχείο της Overweight τοποθέτησης.

Η JP Morgan επισημαίνει επίσης ότι η προοπτική αναβάθμισης της Ελλάδας σε ανεπτυγμένη αγορά είναι πλέον ορατή και πιθανή στο άμεσο μέλλον. Η εξέλιξη αυτή, αν και δυνητικά δημιουργεί βραχυπρόθεσμους κινδύνους από την αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων, θεωρείται μεσοπρόθεσμα θετική, καθώς επιτρέπει την είσοδο σημαντικών νέων κεφαλαίων από θεσμικούς επενδυτές και pan-European funds που σήμερα έχουν χαμηλή έκθεση στη χώρα.

Σε επίπεδο μετοχικών επιλογών, η Ελλάδα έχει ισχυρή παρουσία στη λίστα των κορυφαίων επιλογών της JP Morgan για το 2026. Η Πειραιώς τοποθετείται στις 10 κορυφαίες μετοχές CEEMEA, ως μία από τις δύο επιλογές στην κατηγορία Emerging Europe.

Η τράπεζα χαρακτηρίζεται ως «η φθηνότερη μετοχή του κλάδου για αντίστοιχα θεμελιώδη μεγέθη», με δείκτη P/E κοντά στις 8 φορές για το 2026 και προσδοκίες για σημαντική ενίσχυση της απόδοσης κεφαλαίων. Η παρουσία αυτή καταδεικνύει ότι η JP Morgan θεωρεί πως ο τραπεζικός κλάδος της Ελλάδας βρίσκεται σε φάση επιτάχυνσης της κερδοφορίας, με ισχυρά περιθώρια επαναξιολόγησης.

Στη συνολική εικόνα της CEEMEA για το 2026, η JP Morgan εξηγεί ότι η επενδυτική στρατηγική της ευνοεί τις οικονομίες που ωφελούνται από ένα ασθενέστερο δολάριο, από τις χαμηλότερες τιμές ενέργειας και από τη χαλάρωση των επιτοκίων. Η Ελλάδα εντάσσεται πλήρως σε αυτή τη λογική: το υψηλό αναπτυξιακό προφίλ, η πολιτική σταθερότητα και η συνεχιζόμενη μεταρρυθμιστική πρόοδος δημιουργούν ένα σταθερό πλαίσιο για την τόνωση επενδύσεων, με την αγορά να διατηρεί ακόμη σημαντικό περιθώριο υπεραπόδοσης σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς δείκτες.

Συνολικά, η JP Morgan εκτιμά ότι η Αθήνα παραμένει μία από τις καθαρότερες και πιο ισχυρές Overweight ιστορίες για το 2026. Η συνδυαστική δράση των χαμηλών αποτιμήσεων, της ισχυρής ανάπτυξης και της πιθανής αναβάθμισης σε ανεπτυγμένη αγορά δημιουργεί ένα επενδυτικό αφήγημα με προοπτική συνέχισης της υπεραπόδοσης σε σχέση με τις περισσότερες αγορές της CEEMEA.