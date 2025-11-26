ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινές φυλάκισης από 10 έως 18 μήνες σε 14 κατηγορούμενους

Ποινές φυλάκισης από 10 έως και 18 μήνες με τριετή αναστολή επέβαλε το μονομελές πλημμελειοδικείο της Αθήνας σε 14 κατηγορούμενους για υπόθεση παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η έδρα αναγνώρισε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας στον γνωστό ηθοποιό, επειδή έχει μπει στη διαδικασία επιστροφής της παράνομης επιδότησης. Στους υπόλοιπους δεν αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά.

Σύμφωνα με την δικογραφία, η υπόθεση έχει χρόνο τέλεσης το 2020 και τα ποσά επιδοτήσεων κυμαίνονται από 5.000 έως 40.000 ευρώ τα οποία αφορούσαν τη διατήρηση εκτάσεων, που δήλωσαν ότι νοίκιαζαν σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, σε καλή γεωργική κατάσταση.

Στο εδώλιο βρέθηκαν δύο κατηγορούμενοι ενώ οι υπόλοιποι εκπροσωπήθηκαν από τους δικηγόρους τους.

Πηγή: ertnews.gr