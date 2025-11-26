ΑΑΔΕ: Καταχώρηση ΙΒΑΝ για άμεση καταβολή επιστροφών και επιδοτήσεων

Να δηλώσουν λογαριασμό IBAN προκειμένου να λαμβάνουν με ταχύτητα και ασφάλεια τις επιστροφές ή τις επιδοτήσεις που δικαιούνται, καλεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τους πολίτες, ενόψει των καταβολών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο αμέσως προσεχές διάστημα. Περισσότεροι από 100.000 δικαιούχοι που δεν έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ θα ενημερωθούν και με προσωπικό μήνυμα.

Πώς δηλώνεται το ΙΒΑΝ

Σύνδεση με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet στην ψηφιακή πύλη myAADE ( myAADE . gov . gr ) .

. Επιλογή Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ .

. Καταχωρείται ο λογαριασμός, αφού προηγουμένως έχει βεβαιωθεί ότι είναι ενεργός και στο σωστό όνομα.

Γιατί είναι σημαντικό

Περίπου 70.000 δικαιούχοι επιστροφής φόρου και 30.000 δικαιούχοι επιδότησης ενοικίου αναμένουν άμεση πίστωση στους λογαριασμούς τους, ενώ δεν έχουν δηλώσει λογαριασμό ΙΒΑΝ. Η δήλωση ΙΒΑΝ εξασφαλίζει την ομαλή ολοκλήρωση των πληρωμών, αποφεύγοντας άσκοπες καθυστερήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521: