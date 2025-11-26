ΟΠΕΚΑ: Την Παρασκευή 28/11 η καταβολή των επιδομάτων Νοεμβρίου

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Τακτικές και έκτακτες καταβολές 338 εκατ. ευρώ σε 1,13 εκατ. δικαιούχους. Δείτε αναλυτικά, κατά κατηγορία επιδόματος.

Δημοσιεύθηκε: 26 Νοεμβρίου 2025 - 17:18

Την Παρασκευή 28/11/2025 θα καταβληθούν τα τακτικά και έκτακτα επιδόματα για τον μήνα Νοέμβριο, συνολικού ύψους 338.080.255 ευρώ, από τον ΟΠΕΚΑ, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Συγκεκριμένα θα καταβληθούν:

- Επίδομα Παιδιού: 533.519 δικαιούχοι - 99.927.949ευρώ

- Επίδομα Στέγασης: 172.493 δικαιούχοι - 20.587.514 ευρώ

- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 157.759 δικαιούχοι – 36.583.296 ευρώ

- Αναπηρικά: 201.801 δικαιούχοι – 94.386.582 ευρώ

- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 518 δικαιούχοι – 182.780 ευρώ

- Επίδομα Ομογενών: 5.042 δικαιούχοι – 178.012 ευρώ

- Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.542 δικαιούχοι – 4.822.960 ευρώ

- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.707 δικαιούχοι – 9.677.861 ευρώ

- Έξοδα Κηδείας: 92 δικαιούχοι – 73.207 ευρώ

- Επίδομα Γέννησης: 9.819 δικαιούχοι – 12.944.400 ευρώ

- Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 1.353 δικαιούχοι – 667.200 ευρώ

- Κόκκινα Δάνεια: 2.646 δικαιούχοι– 285.276 ευρώ

- Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ

- Ευάλωτοι Οφειλέτες: 341 δικαιούχοι – 36.496 ευρώ

- Επίδομα Αναδοχής: 600 δικαιούχοι – 476.520 ευρώ

- Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.272 δικαιούχοι – 1.807.023 ευρώ

- Επίδομα Αλληλεγγύης για την ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 14.031 δικαιούχοι -3.332.429 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 1.137.556

Σύνολο καταβολών: 285.990.505 ευρώ

Η καταβολή των εκτάκτων επιδομάτων έχει ως εξής:

- Αναπηρικά Επιδόματα: Δικαιούχοι 161.468 - 40.367.000ευρώ

- Επίδομα Αναδοχής: Δικαιούχοι 88-23.500 ευρώ

- Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: Δικαιούχοι 11.109 - 2.777.250 ευρώ

- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: Δικαιούχοι 21.868 - 5.467.000 ευρώ

- Επίδομα Αλληλεγγύης για την ελληνική μειονότητα Αλβανίας: Δικαιούχοι 13.820 - 3.455.000 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων Εκτάκτου Επιδόματος: 208.353

Σύνολο καταβολών Εκτάκτου Επιδόματος: 52.089.750 ευρώ

 

