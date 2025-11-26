ΡΑΑΕΥ: Στο τραπέζι κόκκινος συναγερμός για τη λειψυδρία και στην Αττική

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Το διοικητικό συμβούλιο της ΡΑΑΕΥ έδωσε ήδη θετική γνώμη για κόκκινο συναγερμό σε Πάτμο και Λέρο ενώ την Πέμπτη συνεδριάζει για την Αττική.

Δημοσιεύθηκε: 26 Νοεμβρίου 2025 - 20:33

Εντείνονται οι διεργασίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, το διοικητικό συμβούλιο της αρμόδιας Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) έδωσε ήδη θετική γνώμη για κόκκινο συναγερμό σε Πάτμο και Λέρο

Στο αυριανό διοικητικό συμβούλιο η ΡΑΑΕΥ θα εξετάσει κατά πόσο θα δώσει θετική γνώμη για κόκκινο συναγερμό για τη λειψυδρία και στην Αττική.

 

