Νέα μέτρα και διοικητικές διευκολύνσεις για το προσωπικό των Ενοπλων Δυνάμεων

Δημοσιεύθηκε: 27 Νοεμβρίου 2025 - 09:47

Με Υπουργική Απόφαση την οποία υπέγραψε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατόπιν εισήγησης του ΓΕΕΘΑ και την υποβολή απόψεων των υπολοίπων Γενικών Επιτελείων, θεσπίζονται νέα ευεργετικά μέτρα και διοικητικές διευκολύνσεις για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Με την Υπουργική Απόφαση καταργείται η προηγούμενη και επέρχονται οι εξής κύριες αλλαγές:

· Αντικαθίσταται η προϋπόθεση της ανικανότητας άσκησης κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος ή εργασία από την προϋπόθεση της συνδρομής αναπηρίας.

· Προσδιορίζονται οι όροι «νυχτερινή βάρδια» και «διανυκτέρευση στο πλαίσιο εκτέλεσης υπηρεσίας».

· Προστίθεται επιπλέον ο όρος της «κατά αποκλειστικότητα» άσκησης επιμέλειας ενηλίκου τέκνου κατόπιν δικαστικής απόφασης για τα στελέχη που ευεργετούνται από σχετικές διατάξεις.

· Ρυθμίζεται για συγκεκριμένες κατηγορίες στρατιωτικών που εμπίπτουν στις ευεργετικές ρυθμίσεις και αντιμετωπίζουν οξέα κοινωνικά προβλήματα (γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, γονείς που ασκούν την αποκλειστική επιμέλεια τέκνου με αναπηρία ή μη, γυναίκες που υποβάλλονται σε διαδικασία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής κ.α.) η απαλλαγή τους από την εκτέλεση υπηρεσιών και από τη συμμετοχή σε ασκήσεις, το δικαίωμα επιλογής βάρδιας (πρωινής, απογευματινής, νυχτερινής) και το ανώτατο όριο υπηρεσιών.

