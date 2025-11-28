Ποια είναι η εικόνα στις αποταμιεύσεις των νοικοκυριών

Το 2025 εξελίσσεται σε μια ακόμη χρονιά αύξησης των αποταμιεύσεων των ελληνικών νοικοκυριών σε αθροιστικό επίπεδο, γεγονός που αντανακλά στις υψηλότερες τραπεζικές καταθέσεις, στο φρέσκο χρήμα που τοποθετείται σε εταιρικά ομόλογα και σε αμοιβαία κεφάλαια, αλλά και στην άνοδο της παραγωγής που παρουσιάζουν τα ασφαλιστικά προϊόντα τα οποία είναι συνδεδεμένα με επενδύσεις.

Κινητήριο μοχλό αυτής της αυξημένης αποταμίευσης αποτελεί η ανοδική πορεία του Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος, ωστόσο γεγονός είναι πως μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας δεν είναι σε θέση να «βάλει λεφτά στην άκρη», είτε λόγω της υπάρχουσας ανισοκατανομής των εισοδημάτων, είτε εξ’ αιτίας της ανάγκης αποπληρωμής των κόκκινων δανείων της προηγούμενης δεκαετίας.

Ειδικότερα σε ότι αφορά τις καταθέσεις των νοικοκυριών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, αυξήθηκαν κατά 222 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο και είναι κατά 1,1 δισ. ευρώ υψηλότερες σε σχέση με την αρχή της φετινής χρονιάς.

Όπως δείχνουν τα πράγματα, η αύξηση των καταθέσεων στο σύνολο του 2025 θα κινηθεί σε σαφώς υψηλότερα επίπεδα από το 1,1 δισ. του πρώτου δεκαμήνου, λόγω της θετικής εποχικότητας που παρατηρείται κάθε Δεκέμβριο (βλέπε 14ος μισθός στους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα) και της αρνητικής εποχικότητας κάθε Ιανουαρίου (κατανάλωση ενός τμήματος του προαναφερθέντος εισοδήματος).

Άλλωστε, κατά το δωδεκάμηνο Οκτωβρίου 2024-Οκτωβρίου 2025 οι καταθέσεις των ελληνικών νοικοκυριών «φούσκωσαν» κατά 4,395 δισ. ευρώ, ενώ από το Δεκέμβριο του 2019 έως και το φετινό Οκτώβριο έχουν αυγατίσει κατά 34,75 δισ. ευρώ! Και όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι τα καταθετικά επιτόκια που προσφέρουν οι εγχώριες συστημικές τράπεζες είναι οριακά.

Πέραν όμως αυτών, κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, πάνω από τέσσερα δισ. ευρώ «φρέσκου χρήματος» εισέρρευσε σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, το μεγαλύτερο τμήμα των οποίων κατευθύνθηκε στα Ομολογιακά Διεθνή συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας (Target Maturity).

Επίσης, κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, η παραγωγή των ασφαλιστικών προϊόντων που είναι συνδεδεμένα με επενδύσεις (βλέπε στοιχεία Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος) αυξήθηκε κατά 5,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, καθώς σκαρφάλωσε στα 910,7 εκατ. ευρώ.

Σημαντικού ύψους θετικές καθαρές εισροές παρατηρούνται φέτος και στην αγορά των εταιρικών ομολόγων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Συγκεκριμένα, από την αρχή του έτους έως σήμερα έχουν εκδοθεί τρία νέα ομόλογα συνολικού ύψους 1,25 δισ., ενώ έχουν λήξει δύο εκδόσεις 530 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, νοικοκυριά και θεσμικά χαρτοφυλάκια έχουν τοποθετήσει από την αρχή του έτους έως σήμερα καθαρή ρευστότητα 720 εκατ. ευρώ στην αγορά των εταιρικών ομολόγων του ΧΑ.

Η ουσία είναι ότι το 2025 συνεχίζεται η εικόνα των προηγούμενων ετών, όπου πάνω από πέντε δισ. ευρώ κάθε χρόνο προστίθενται από τα νοικοκυριά στις καταθέσεις και στα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Και όλα αυτά έχουν συμβεί σε μια περίοδο θετικών αποδόσεων για τις μετοχές και τα ομόλογα (άρα και για τα αμοιβαία κεφάλαια), τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Άρα, πέρα από το «φρέσκο χρήμα» των αποταμιεύσεων, ο χρηματοοικονομικός πλούτος των ελληνικών νοικοκυριών διογκώθηκε και εξ’ αιτίας των θετικών αποδόσεων χαρτοφυλακίου.

Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, γίνεται προφανές το γιατί οι τραπεζικοί όμιλοι έχουν εστιάσει το ενδιαφέρον τους στην αγορά του asset management (διαχείριση περιουσιακών στοιχείων), ανταγωνιζόμενοι προφανώς ασφαλιστικές εταιρείες, ΑΕΠΕΥ και ιδιωτικές ΑΕΔΑΚ.