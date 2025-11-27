«Εκτακτη ανάγκη» λόγω λειψυδρίας σε Αττική και Μεγανήσι

Θετικά εισηγήθηκε η αρμόδια αρχή (ΡΑΑΕΥ), για την κήρυξη καθεστώτος κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας στην Αττική και το Μεγανήσι Λευκάδας. Ανάλογη απόφαση είχε πάρει για Λέρο και Πάτμο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Live Now» του ΕΡΤnews ο καθηγητής Διαχείρισης Υδροφορέων του ΕΜΠ Ανδρέας Καλλιώρας, η διαδικασία της έκτακτης ανάγκης, αυτή είναι διοικητική και επιτρέπει στους δήμους να εξασφαλίσουν άμεσα χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Τα κονδύλια αυτά αφορούν:

ενίσχυση υδατικών αποθεμάτων,

αναβάθμιση και επέκταση δικτύων,

εγκαταστάσεις αφαλάτωσης,

επίσπευση έργων που δεν είχαν μέχρι σήμερα χαρακτηριστεί «ώριμα».

Η απόφαση δεν συνεπάγεται άμεσα μέτρα για τους πολίτες, όπως περιορισμούς κατανάλωσης, αλλά προορίζεται να επιταχύνει κρίσιμες υποδομές.

Ο κ. Καλλιώρας, διευκρίνισε ότι το πρόβλημα της λειψυδρίας αφορά όλα τα νησιά του Αιγαίου όπου τα αποθέματα νερού λιγοστεύουν.