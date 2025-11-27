#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

«Εκτακτη ανάγκη» λόγω λειψυδρίας σε Αττική και Μεγανήσι

Η διαδικασία είναι διοικητική και επιτρέπει στους δήμους να εξασφαλίσουν άμεσα χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

«Εκτακτη ανάγκη» λόγω λειψυδρίας σε Αττική και Μεγανήσι

Δημοσιεύθηκε: 27 Νοεμβρίου 2025 - 19:34

Θετικά εισηγήθηκε η αρμόδια αρχή (ΡΑΑΕΥ), για την κήρυξη καθεστώτος κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας στην Αττική και το Μεγανήσι Λευκάδας. Ανάλογη απόφαση είχε πάρει για Λέρο και Πάτμο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Live Now» του ΕΡΤnews ο καθηγητής Διαχείρισης Υδροφορέων του ΕΜΠ Ανδρέας Καλλιώρας, η διαδικασία της έκτακτης ανάγκης, αυτή είναι διοικητική και επιτρέπει στους δήμους να εξασφαλίσουν άμεσα χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Τα κονδύλια αυτά αφορούν:

  • ενίσχυση υδατικών αποθεμάτων,
  • αναβάθμιση και επέκταση δικτύων,
  • εγκαταστάσεις αφαλάτωσης,
  • επίσπευση έργων που δεν είχαν μέχρι σήμερα χαρακτηριστεί «ώριμα».

Η απόφαση δεν συνεπάγεται άμεσα μέτρα για τους πολίτες, όπως περιορισμούς κατανάλωσης, αλλά προορίζεται να επιταχύνει κρίσιμες υποδομές.

Ο κ. Καλλιώρας, διευκρίνισε ότι το πρόβλημα της λειψυδρίας αφορά όλα τα νησιά του Αιγαίου όπου τα αποθέματα νερού λιγοστεύουν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΡΑΑΕΥ: Στο τραπέζι κόκκινος συναγερμός για τη λειψυδρία και στην Αττική

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον εντοπισμό υπόγειων αγωγών από την ΕΥΑΘ

Τα επόμενα βήματα της TREK Development μετά την εισαγωγή στο ΧΑ

Παπασταύρου: Η ΕΥΔΑΠ θα ενισχυθεί με νέες προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο