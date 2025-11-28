#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΦΚΑ: Παράταση στην καταβολή δόσεων ρύθμισης και ασφαλιστικών εισφορών

Η παράταση μέχρι τη Δευτέρα κρίνεται σκόπιμη για τη διευκόλυνση των υπόχρεων λόγω δυσλειτουργιών που παρουσιάστηκαν σήμερα στην πραγματοποίηση των εν λόγω συναλλαγών μέσω του δικτύου της EUROBANK, σημειώνει ο φορέας.

ΕΦΚΑ: Παράταση στην καταβολή δόσεων ρύθμισης και ασφαλιστικών εισφορών

Δημοσιεύθηκε: 28 Νοεμβρίου 2025 - 14:02

Η Διοίκηση του e-Ε.Φ.Κ.Α., ενημερώνει τους οφειλέτες Κ.Ε.Α.Ο. ότι παρατείνεται έως την Δευτέρα, 01/12/2025 η προθεσμία καταβολής των δόσεων ρύθμισης, που λήγουν σήμερα 28/11/2025.

Επίσης, μέχρι την Δευτέρα 01/12/2025 παρατείνεται και η προθεσμία καταβολής:

1) τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών του Δημοσίου Τομέα μισθολογικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2025,

2) τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων (ιδιωτικός τομέας) και οικοδομοτεχνικών έργων μισθολογικής περιόδου Οκτωβρίου 2025,

3) τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών Οκτωβρίου 2025 εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών, καθώς και δόσεων εκκαθάρισης εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο π. Ο.Γ.Α.,

4) ασφαλιστικών εισφορών προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης, αναγνωρίσεων χρόνου ασφάλισης κ.λπ με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την 28η Νοεμβρίου 2025.

Η παράταση κρίνεται σκόπιμη για τη διευκόλυνση των υπόχρεων λόγω δυσλειτουργιών που παρουσιάστηκαν σήμερα στην πραγματοποίηση των εν λόγω συναλλαγών μέσω του δικτύου της EUROBANK.


 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Παράταση προθεσμίας Υποβολής ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων

Πληρώθηκαν 28.618 νέες συντάξεις τον Σεπτέμβριο

Ολες οι αλλαγές στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις

Δείτε αν δικαιούστε το επίδομα των 250 ευρώ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο