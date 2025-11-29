Επενδυτικό σαφάρι Μητσοτάκη στο Λονδίνο

Η οικονομία και η προσέλκυση διεθνών επενδύσεων θα βρεθούν στο επίκεντρο της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Λονδίνο και την Οξφόρδη τη Δευτέρα.

Ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να ενισχύσει περαιτέρω τη διεθνή εικόνα της χώρας και να επικυρώσει ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται πλέον σε τροχιά σταθερής αναβάθμισης και ισχυρής εξωστρέφειας.

Στο πλαίσιο αυτό, άλλωστε, εντάσσεται και η χθεσινή ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Κυριάκου Πιερρακάκη για τη θέση του Προέδρου του Eurogroup, κάτι που ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να υπογραμμίσει και στις δύο σημαντικές παρεμβάσεις σε κέντρα διεθνούς χρηματοοικονομικής και ακαδημαϊκής επιρροής.

Η επίσκεψη ξεκινά από το Λονδίνο, όπου ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο Επενδυτικό Συνέδριο που συνδιοργανώνουν η Morgan Stanley και το Ελληνικό Χρηματιστήριο, σε μια κρίσιμη συγκυρία κατά την οποία η Ελλάδα επιχειρεί να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στους παγκόσμιους επενδυτικούς κύκλους.

Στη δημόσια συζήτηση με την Clare Woodman, CEO της Morgan Stanley & Co. International, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει το νέο οικονομικό προφίλ της χώρας και τα πεδία που συγκεντρώνουν αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Κεντρικά σημεία της τοποθέτησής του θα αποτελέσουν, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο σταθερά υψηλότερος του ευρωπαϊκού μέσου όρου ρυθμός ανάπτυξης, η συνεχής αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους, η σημαντική άνοδος των επενδύσεων –με αιχμή τις άμεσες ξένες επενδύσεις– και η μεγάλη μείωση της ανεργίας.

Ο Πρωθυπουργός θα υπογραμμίσει επίσης τις εξαιρετικές επιδόσεις του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, όπου πρόσφατες κινήσεις διεθνών ομίλων, όπως οι UniCredit και Euronext, αποτελούν ένδειξη της αυξημένης εμπιστοσύνης της αγοράς.

Μόνο τυχαία δεν θεωρείται η συνάντηση που είχε χθες ο κ. Μητσοτάκης με τον διευθύνοντα σύμβουλο και πρόεδρο του Δ.Σ. του Euronext, Στεφάν Μπουζνά στο Μέγαρο Μαξίμου, στον απόηχο της επιτυχημένης δημόσιας πρότασης για το Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί από τον πρωθυπουργό στη μεταμόρφωση της Ελλάδας σε ελκυστικό και σταθερό επενδυτικό προορισμό, με αναπτυσσόμενη ψηφιακή υποδομή, ισχυρότερο οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων και σημαντική πρόοδο στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην παραγωγή, στην εκπαίδευση και στη δημόσια διοίκηση.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης θα παρουσιάσει το στρατηγικό σχέδιο μετατροπής της χώρας σε ενεργειακό και οικονομικό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, εξέλιξη που, όπως εκτιμάται, αυξάνει το γεωπολιτικό βάρος της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή.

Σύγχρονες προκλήσεις

Στο περιθώριο του Συνεδρίου ο Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων με κορυφαίους διεθνείς επενδυτές, επιδιώκοντας να κεφαλαιοποιήσει την ανοδική πορεία της ελληνικής οικονομίας και να διευρύνει το ενδιαφέρον για ελληνικά έργα και επιχειρήσεις.

Το μεσημέρι της Δευτέρας, ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Οξφόρδη, όπου το απόγευμα θα συζητήσει στη Blavatnik School of Government με την Κοσμήτορα και Καθηγήτρια Παγκόσμιας Οικονομικής Διακυβέρνησης Ngaire Woods. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στη διαχείριση σύγχρονων προκλήσεων οικονομικής πολιτικής και στη θέση της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.

Η Blavatnik School αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα παγκόσμια κέντρα έρευνας και εκπαίδευσης στη δημόσια πολιτική, προσελκύοντας ηγετικά στελέχη, επιστήμονες και παράγοντες χάραξης πολιτικής. Η παρουσία του Πρωθυπουργού εκεί έρχεται να συμπληρώσει τη συνολική προσπάθεια ανάδειξης της Ελλάδας όχι μόνο ως οικονομικά σταθερής χώρας, αλλά και ως κράτους που διαμορφώνει και συμμετέχει ενεργά στον διεθνή διάλογο για την οικονομική διακυβέρνηση.

Άγνωστο είναι εξάλλου αν το ταξίδι στη Μεγάλη Βρετανία θα συνοδευτεί και από εξελίξεις στο θέμα των Μαρμάρων του Παρθενώνα, με τις φήμες περί επιστροφής τους στην Ελλάδα να δίνουν και να παίρνουν.

«Πρόκειται για ένα πολύπλοκο ζήτημα… Δεν πιστεύω ότι έχουμε σημειώσει όση πρόοδο θα θέλαμε. Εγώ θα συνηγορήσω πάντοτε ότι τα Μάρμαρα του Παρθενώνα πρέπει να επιστρέψουν. Θα επιμείνω προσωπικά. Δεν νομίζω ότι είμαστε κοντά σε θετικό αποτέλεσμα, αλλά η κοινή γνώμη στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλάζει υπέρ μας», τόνισε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με τη διάσημη συγγραφέα και επίτιμη διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών, Βικτόρια Χίσλοπ.