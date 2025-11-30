#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
«Η Ελλάδα στην πρωτοπορία νέων τεχνολογιών αιχμής για την προστασία του περιβάλλοντος. Αποκτούμε διεθνή τεχνογνωσία και αναπτύσσουμε εγχώριες δεξιότητες», σημειώνει το ΥΠΕΝ.

Στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα

Δημοσιεύθηκε: 30 Νοεμβρίου 2025 - 15:06

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Ρυθμίσεις για τη δέσμευση, χρήση, μεταφορά και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα - Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς και για την τροποποίηση της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2000/60/ΕΚ, 2001/80/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2006/12/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ, και του κανονισμού (ΕΚ) 1013/2006 (L 140)».

Το εν λόγω νομοσχέδιο, το οποίο είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από τις 4 έως τις 19 Νοεμβρίου, θεσπίζει ένα περιβαλλοντικά πρωτοποριακό πλαίσιο κανόνων για την ασφαλή δέσμευση, χρήση, μεταφορά και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς. Ορίζει, μεταξύ άλλων, τα βασικά ζητήματα για την αδειοδότηση του κλάδου, τους όρους πρόσβασης στις αποθήκες, ενώ προβλέπει και αντισταθμιστικά μέτρα για τις περιοχές όπου θα γίνει η αποθήκευση.

Με αυτό, η Ελλάδα εντάσσεται στον στενό πυρήνα χωρών παγκοσμίως που υλοποιούν τεχνολογίες αιχμής, αποκτώντας διεθνή τεχνογνωσία και αναπτύσσοντας νέες εγχώριες δεξιότητες. Το CCS άνθρακα (Carbon Capture and Storage) αποτελεί τεχνολογία που δεσμεύει το διοξείδιο του άνθρακα (CO₂) προκειμένου να μην εκλυθεί στην ατμόσφαιρα. Το δεσμεύει από τις βιομηχανικές μονάδες -ειδικά σε αυτές για τις οποίες δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες τεχνολογίες μείωσης των ρύπων-, το μεταφέρει με ασφάλεια και το αποθηκεύει στο υπέδαφος, σε φυσικούς γεωλογικούς σχηματισμούς. Η τεχνολογία CCS εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες σε χώρες όπως ο Καναδάς, η Νορβηγία, οι ΗΠΑ, ενώ μεγάλα έργα αναπτύσσονται και σε βιομηχανικά clusters σε ευρωπαϊκές χώρες όπως η Δανία, η Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Ιταλία.

Στόχος της νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας του ΥΠΕΝ είναι η συμβολή στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής με σύγχρονο, επιστημονικά τεκμηριωμένο και διεθνώς δοκιμασμένο τρόπο, καθώς και η αυστηρή και διαφανής οριοθέτηση της λειτουργίας της αγοράς στον συγκεκριμένο τομέα.

