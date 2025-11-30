Απότομο φρένο στην ελληνική ανάπτυξη μετά το Ταμείο Ανακαμψης

Η παρουσίαση του Προϋπολογισμού 2026 και του πρώτου Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού (ΠΔΠ) 2026-2029 από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά σηματοδοτεί ένα νέο πλαίσιο μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής.

Παρά τις θετικές αναθεωρήσεις στα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη, όμως, τα επικαιροποιημένα στοιχεία αποτυπώνουν ξεκάθαρα ότι η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας θα ακολουθήσει φθίνουσα τροχιά μετά το 2026.

Οι νέες προβλέψεις ανεβάζουν τον ρυθμό αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ στο 2,4% για το 2026, όμως στη συνέχεια προβλέπεται σταδιακή αποκλιμάκωση:

1,7% το 2027

1,6% το 2028

1,3% το 2029

Παρά το γεγονός ότι όλες οι εκτιμήσεις έχουν αναθεωρηθεί ανοδικά σε σχέση με το Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο (ΜΔΣ) που είχε υποβληθεί τον Οκτώβριο 2024, η συνολική εικόνα δείχνει μια οικονομία που πιάνει κορυφή το 2026 και στη συνέχεια χωρίς τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης εισέρχεται σε περίοδο πιο συγκρατημένων ρυθμών μεγέθυνσης.

Οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις για την περίοδο 2026-2029 αυξάνονται, πάντως, σημαντικά και διαμορφώνονται:

5,94 δισ. ευρώ το 2026,

7,94 δισ. ευρώ το 2027,

9,01 δισ. ευρώ το 2028,

10,1 δισ. ευρώ το 2029.

Ο πληθωρισμός αναμένεται να κινηθεί σε εύρος 2,2%-2,3% την περίοδο 2026-2029, ενώ η ανεργία προβλέπεται να υποχωρήσει κάτω από 8%. Το πρωτογενές πλεόνασμα παραμένει σε υψηλά επίπεδα, 2,8% το 2026 και 2,7% την περίοδο 2027-2029, συμβάλλοντας στη ραγδαία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους, το οποίο προβλέπεται να πέσει από 145,9% του ΑΕΠ το 2025 σε 119% το 2029.