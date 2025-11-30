#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Μπόρις Ράιν: Η Γερμανία μπορεί να μάθει από την Ελλάδα στην ψηφιοποίηση του Δημοσίου

Όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός της Έσσης, ο οποίος συναντήθηκε με τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη: «Η Ελλάδα δείχνει ότι η συνεπής ψηφιοποίηση μπορεί να στεφθεί με επιτυχία».

Δημοσιεύθηκε: 30 Νοεμβρίου 2025 - 20:53

«Η Γερμανία μπορεί να μάθει από την Ελλάδα όσον αφορά την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης, δηλώνει ο πρωθυπουργός του γερμανικού κρατιδίου της Έσσης Μπόρις Ράιν, κάνοντας τον απολογισμό της τριήμερης επίσκεψής του στην Αθήνα, γράφει η ιστοσελίδα mittelhessen.

Η γερμανική ιστοσελίδα σημειώνει: «Όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός της Έσσης, ο οποίος συναντήθηκε με τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη: "Η Ελλάδα δείχνει ότι η συνεπής ψηφιοποίηση μπορεί να στεφθεί με επιτυχία, σεβόμενη τους ίδιους ευρωπαϊκούς κανόνες προστασίας δεδομένων, όπως η Γερμανία".

Στην ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης, η Ελλάδα επικεντρώνεται κυρίως στο ερώτημα ποιες υπηρεσίες ωφελούν τους πολίτες.

Εκτός από τον εκσυγχρονισμό της διοίκησης, την επίσκεψη του πρωθυπουργού του κρατιδίου της Έσσης απασχόλησαν, στις επαφές με τους υπουργούς Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και Άμυνας Νίκο Δένδια, ζητήματα μετανάστευσης, προστασίας των εξωτερικών συνόρων και του ρόλου της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Πηγή: Deutsche Welle

