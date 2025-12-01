Ποια λάθη έφεραν το αλαλούμ με το επίδομα ενοικίου

Δυσάρεστη έκπληξη αποτέλεσαν για χιλιάδες ενοικιαστές τα ποσά που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς τους για την επιδότηση του ενοικίου, καθώς ήταν πολύ μικρότερα από αυτά που δικαιούνταν και προφανώς ανέμεναν.

Πολλοί ενοικιαστές μάλιστα έλαβαν ποσά που δεν ξεπερνούν τα 20, 30 ή 40 ευρώ, τη στιγμή που τα ενοίκια που καταβάλλουν κάθε μήνα είναι πολλαπλάσια, ενώ… ούτε λόγος να γίνεται για τις επιπλέον ενισχύσεις για τα παιδιά.

Οι μεγάλες αποκλίσεις στα ποσά ή ακόμα και ο αποκλεισμός από την ενίσχυση οφείλονται κυρίως στη λανθασμένη δήλωση του ενοικίου, στα προβλήματα που προέκυψαν με τα IBAN των δικαιούχων, τους λανθασμένους αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών που δήλωσαν, ενώ πολλές είναι οι περιπτώσεις μη υποβολής ηλεκτρονικών μισθωτηρίων ή ελλιπών ηλεκτρονικών μισθωτηρίων.

Μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών αποφάσισε να δώσει δεύτερη ευκαιρία, παρέχοντας τη δυνατότητα τροποποιητικής δήλωσης Ε1 έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025 σε όσους είχαν δηλώσει το μηνιαίο μίσθωμα αντί του ετήσιου, όπως απαιτείται για τη σωστή εκκαθάριση της επιδότησης, αλλά και για να διορθώσουν τυχόν λάθη στα στοιχεία τους.

Τα λάθη

Όπως προκύπτει από τις εξηγήσεις που δόθηκαν από την ΑΑΔΕ, λάθη εντοπίσθηκαν σε περιπτώσεις όπως:

Λανθασμένη ή ελλιπής δήλωση της ετήσιας δαπάνης ενοικίου: Σε χιλιάδες περιπτώσεις, το μηνιαίο ενοίκιο είχε δηλωθεί ως ετήσιο στο έντυπο Ε1, με αποτέλεσμα η ΑΑΔΕ να πιστώσει μόλις 1/12 του πραγματικού ποσού. Έτσι, πολλοί δικαιούχοι έλαβαν επιστροφές μόλις 20, 30, 40 ευρώ, ενώ η ενίσχυση υπολογίζεται από την ετήσια δαπάνη ενοικίου του 2024, είτε για την κύρια κατοικία (κωδικοί 811-816) είτε για τη φοιτητική κατοικία τέκνων (κωδικοί 817-822).

Σε χιλιάδες περιπτώσεις, το ενοίκιο είχε δηλωθεί ως στο έντυπο Ε1, με αποτέλεσμα η ΑΑΔΕ να πιστώσει μόλις 1/12 του πραγματικού ποσού. Έτσι, πολλοί δικαιούχοι έλαβαν επιστροφές μόλις 20, 30, 40 ευρώ, ενώ η ενίσχυση υπολογίζεται από την ετήσια δαπάνη ενοικίου του 2024, είτε για την κύρια κατοικία (κωδικοί 811-816) είτε για τη φοιτητική κατοικία τέκνων (κωδικοί 817-822). Μικρή ενίσχυση λόγω συνιδιοκτησίας ή βραχυχρόνιας μίσθωσης: Σημαντικός αριθμός όσων έλαβαν μικρά ποσά είτε μοιραζόταν το ενοίκιο με άλλους αντισυμβαλλόμενους στο μισθωτήριο είτε είχε ενοικιάσει την κατοικία μόνο για λίγους μήνες το 2024. Για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος που νοίκιασε διαμέρισμα από 1η Σεπτεμβρίου 2024 με μηνιαίο μίσθωμα 200 ευρώ είχε συνολική δαπάνη 800 ευρώ για τέσσερις μήνες, με αποτέλεσμα η ενίσχυση που αναλογεί ως 1/12 της ετήσιας δαπάνης να είναι μόλις 67 ευρώ.

Σημαντικός αριθμός όσων έλαβαν μικρά ποσά είτε μοιραζόταν το ενοίκιο με άλλους αντισυμβαλλόμενους στο μισθωτήριο είτε είχε ενοικιάσει την κατοικία μόνο για λίγους μήνες το 2024. Για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος που νοίκιασε διαμέρισμα από 1η Σεπτεμβρίου 2024 με μηνιαίο μίσθωμα 200 ευρώ είχε συνολική δαπάνη 800 ευρώ για τέσσερις μήνες, με αποτέλεσμα η ενίσχυση που αναλογεί ως 1/12 της ετήσιας δαπάνης να είναι μόλις 67 ευρώ. Σύγχυση με την προσαύξηση για τα εξαρτώμενα τέκνα: Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η βασική ενίσχυση για την κύρια κατοικία ανέρχεται έως 800 ευρώ ετησίως και προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί που δηλώνεται στο έντυπο Ε1. Σε περιπτώσεις διακοπής έγγαμης συμβίωσης, η προσαύξηση ισχύει και για τους δύο γονείς, χωρίς περιορισμό σε σχέση με το 1/12 της ετήσιας δαπάνης μισθώσεως. Η διατύπωση της ΚΥΑ δημιουργεί την εντύπωση ότι το ποσό για τα παιδιά προστίθεται απευθείας στο ανώτατο όριο των 800 ευρώ. Η ΑΑΔΕ, ωστόσο, αναφέρει ότι η ενίσχυση υπολογίζεται ως 1/12 της ετήσιας δαπάνης μίσθωσης, με ανώτατο ποσό 800 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 50 ευρώ ανά παιδί, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 1/12 της δαπάνης. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η προσαύξηση για τα παιδιά δεν ισχύει σε περιπτώσεις χαμηλότερου ενοικίου. Για παράδειγμα, εάν μισθωτής με δύο τέκνα καταβάλλει ετήσιο μίσθωμα 12.000 ευρώ, το 1/12 της δαπάνης ανέρχεται στα 1.000 ευρώ. Ο εν λόγω ενοικιαστής δικαιούται το ανώτατο ποσό ενίσχυσης, ήτοι 800 ευρώ, προσαυξημένο κατά 100 ευρώ για δύο παιδιά. Συνεπώς η ενίσχυση που θα λάβει είναι 900 ευρώ, καθώς αυτή είναι μικρότερη του 1/12 της ετήσιας δαπάνης. Αντίθετα, εάν μισθωτής με δύο παιδιά καταβάλλει ετήσιο μίσθωμα 6.000 ευρώ, τότε το ποσό της ενίσχυσης ισοδυναμεί με το 1/12, δηλαδή 500 ευρώ. Δεν υπολογίζεται προσαύξηση λόγω των δύο τέκνων, καθώς η ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβεί το ύψος του 1/12 της ετήσιας δαπάνης.

Μη δηλωμένοι IBAN: Χωρίς επιδότηση έμειναν όσοι δεν είχαν δηλώσει IBAN στην ΑΑΔΕ. Καλούνται να το καταχωρίσουν άμεσα αφού χωρίς αυτό, η πληρωμή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Ο υπολογισμός της ενίσχυσης

Το Υπουργείο Οικονομικών εξηγεί ότι η επιστροφή ενοικίου υπολογίζεται ως το 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου που έχει δηλωθεί στη φορολογική δήλωση (Ε1) του μισθωτή για το φορολογικό έτος 2024, δηλαδή στη δήλωση που υποβλήθηκε το 2025.

Υπάρχουν ανώτατα όρια επιστροφής: 800 ευρώ για μισθωτή χωρίς τέκνα, 850 ευρώ με ένα τέκνο, 900 ευρώ με δύο τέκνα και +50 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

Το πλαφόν ενεργοποιείται μόνο εφόσον το δηλωθέν ετήσιο ενοίκιο ξεπερνά αυτά τα ποσά, διαφορετικά εφαρμόζεται το 1/12 της πραγματικής δαπάνης. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ύπαρξης φοιτητικής κατοικίας λαμβάνεται επιπλέον ποσό έως 800 ευρώ ανά φοιτητική κατοικία.

Τροποποιητικές

Από αύριο, οι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνούν με την ΑΑΔΕ στο 1521 για διευκρινίσεις. Όσοι διαπιστώνουν λάθη στις δηλώσεις τους σε σχέση με το μίσθωμα που κατέβαλαν, μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση έως το τέλος Δεκεμβρίου ώστε να συμπεριληφθούν στις επόμενες πληρωμές. Η επιστροφή καταβάλλεται αυτόματα στον δηλωμένο IBAN, χωρίς να απαιτείται αίτηση. Όσοι δεν έχουν δηλώσει λογαριασμό μπορούν να το κάνουν άμεσα, ώστε να πραγματοποιηθούν οι συμπληρωματικές καταβολές.

Όσες τροποποιητικές δηλώσεις υποβληθούν έως τις 12 Δεκεμβρίου θα οδηγήσουν σε πληρωμή έως τις 30 Δεκεμβρίου, ενώ όσες υποβληθούν έως τις 30 Δεκεμβρίου θα εξοφληθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Στα «Αιτήματά μου»

Προβλέπονται ειδικές περιπτώσεις δικαιούχων μισθωτών οι οποίοι υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE, το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους καταβολής της ενίσχυσης.

Συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις που ο εκμισθωτής:

δεν υποχρεούται να υποβάλει δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (Δημόσιο) ή

(Δημόσιο) ή υποβάλλει χειρόγραφα δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (π.χ. ανήλικοι).

Οι δικαιούχοι μισθωτές πρέπει να υποβάλουν έως τις 20/10/2025 τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά (μισθωτήριο, αποδεικτικά καταβολής του μισθώματος, βεβαίωση σπουδών) στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους υπηρεσία της ΑΑΔΕ. Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) και είναι απαραίτητη προκειμένου να καταβληθεί η ενίσχυση έως το τέλος Νοεμβρίου 2025.

Εάν τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβληθούν μετά τις 20/12/2025 και το αργότερο έως τις 31/12/2025, η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει σε επόμενο χρόνο.

Επίσης, σε ειδικές περιπτώσεις μη καταβολής της ενίσχυσης και συγκεκριμένα λόγω: