Συνάντηση της Νίκης Κεραμέως με τον πρόεδρο του ΤΕΑΥΦΕ, η ατζέντα

Στις 24 Νοεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κας Νίκης Κεραμέως, του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Κωνσταντίνου Τσαγκαρόπουλου, και του Προέδρου του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών, κ. Ελευθερίου Ντούμα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν εκτενώς κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν το Ταμείο, τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους του, μεταξύ των οποίων:

• η επόμενη ημέρα της αποθεματοποίησης – κεφαλαιοποίησης του Ταμείου προς όφελος των ασφαλισμένων,

• η άμεση καταβολή στους συνταξιούχους του ποσού που προκύπτει από την έκτακτη αναπροσαρμογή των συντάξεων για το έτος 2025, με εφαρμογή αναδρομικά από 1.1.2025,

• ο εκσυγχρονισμός και η αναμόρφωση του ισχύοντος Καταστατικού,

• η επίλυση του ζητήματος των εργαζόμενων συνταξιούχων του Ταμείου.

Η Υπουργός διαβεβαίωσε τη Διοίκηση ότι το Υπουργείο παραμένει σταθερός αρωγός και σύμμαχος σε κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισμού, ενίσχυσης της λειτουργικής επάρκειας και αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους. Παράλληλα ανέφερε οτι αντιμετωπίζει θετικά την πρόταση της έκτακτης αναπροσαρμογής των συντάξεων για το έτος 2025 και της άμεσης καταβολής του προβλεπόμενου ποσού στους συνταξιούχους εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου και των καταστατικών διατάξεων

Από την πλευρά της, η Διοίκηση του Ταμείου ευχαρίστησε την Υπουργό για τη σταθερή στήριξη στο απαιτητικό έργο που έχει αναλάβει και υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για:

• την προστασία των συμφερόντων του Ταμείου,

• την ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων,

• τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων,

• τον εκσυγχρονισμό των δομών και της λειτουργίας του.

Επιπλέον, στο προσεχές διάστημα αναμένεται, με τη στήριξη του Υπουργείου, η υλοποίηση σημαντικών ορόσημων, όπως:

• η εναρμόνιση του Καταστατικού του Ταμείου με τον ν. 5078/2023,

• η εντός του έτους καταβολή στους συνταξιούχους του ποσού που προκύπτει από την έκτακτη αναπροσαρμογή των συντάξεων για το 2025.