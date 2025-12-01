Εννέα ομάδες από ελληνικά Πανεπιστήμια στον διαγωνισμό CFA Institute Research Challenge

H Ελληνική Ένωση Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA (CFA Society Greece) με ιδιαίτερη χαρά διοργανώνει, για δέκατη έκτη συνεχόμενη χρονιά, το ελληνικό σκέλος του παγκόσμιου διαγωνισμού «CFA Institute Research Challenge», σε συνεργασία με το CFA Institute.

Στόχος του διαγωνισμού είναι η ανάλυση μιας εισηγμένης εταιρείας, με τον ίδιο τρόπο που προσεγγίζεται από επαγγελματίες αναλυτές. Οι ομάδες φοιτητών που συμμετέχουν θα διαγωνιστούν σε δυο τομείς: (α) στη συγγραφή μιας έκθεσης ανάλυσης και (β) στην παρουσίαση της ανάλυσης και της επενδυτικής τους πρότασης σε κριτική επιτροπή που αποτελείται από επαγγελματίες του χώρου των επενδύσεων, κατόχους του επαγγελματικού τίτλου CFA.

Οι ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στο φετινό διαγωνισμό θα κληθούν να αναλύσουν την εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών».

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. (ΔΑΑ) ιδρύθηκε το 1996 ως Ανώνυμη Εταιρεία, λειτουργώντας σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, στο πλαίσιο μιας πρωτοποριακής σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, με Σύμβαση Παραχώρησης

Από τον Μάρτιο του 2001, ο ΔΑΑ προσφέρει αδιάλειπτα υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη των αεροπορικών εταιρειών, των επιβατών, των συνεργατών και των συμμετόχων του. Έχοντας υποδεχτεί σε όλη αυτή την περίοδο περισσότερους από 400 εκατομμύρια επιβάτες και πάνω από 4 εκατομμύρια πτήσεις, το αεροδρόμιο συνεχίζει να δημιουργεί σημαντική αξία για την εθνική και την τοπική οικονομία, επιδιώκοντας συνεχώς την ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας της Αθήνας ως βιώσιμου προορισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Κατά τη διάρκεια του 2024 το δίκτυο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών προσέφερε αεροπορικές συνδέσεις προς 157 προορισμούς σε 55 χώρες, με περισσότερες από 68 αεροπορικές εταιρείες. Η επιβατική κίνηση ανήλθε στους 31,85 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 13,1%, ενώ κατά τους πρώτους δέκα μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου έφθασε τους 29,33 εκ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 6,4%. Στην ευρύτερη αεροδρομική κοινότητα δραστηριοποιούνται 400 επιχειρήσεις και περισσότεροι από 19.000 εργαζόμενοι.

O ΔΑΑ είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τον Φεβρουάριο 2024.

Στο διαγωνισμό συμμετέχουν φέτος εννέα (9) ομάδες από τα ακόλουθα Τμήματα Πανεπιστημίων, δείχνοντας την πανελλήνια αναγνωρισιμότητα και προστιθέμενη αξία του CFA Institute Research Challenge:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Deree – The American College of Greece

Στις 14 Νοεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της υπό ανάλυση εταιρείας προς τα διαγωνιζόμενα πανεπιστήμια από τα στελέχη της διοίκησης της εταιρίας, τον κο Γεώργιο Καλλιμασιά, Γενικό Διευθυντής Στρατηγικής, τη κα Νάντια Ξηρογιάννη, Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών και τον κο Γεώργιο Ελευθερίου, CFA, Διευθυντή Επενδυτικών Σχέσεων

Ο ελληνικός τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 28 Φεβρουαρίου 2026. Η ομάδα που θα επικρατήσει θα συμμετάσχει στον τελικό της περιοχής της Νότιας Ευρώπης, όπου και θα αντιμετωπίσει ομάδες προερχόμενες από πανεπιστήμια γειτονικών χωρών με απώτερο στόχο μια θέση στον παγκόσμιο τελικό που θα πραγματοποιηθεί το Μάιο του 2026 στο Χονγκ Κονγκ.

Φέτος έχουμε τη χαρά να έχουμε σαν Corporate Sponsor την εταιρία Grant Thornton.

Η Eurobank Equities, ως Πλατινένιος Χορηγός του ελληνικού σκέλους του φετινού διαγωνισμού, καθώς και οι Deloitte, DoAdvice, EY Ελλάδος, Εθνική Τράπεζα, PwC ως Χρυσοί Χορηγοί, αλλά και οι AlphaBank, KPMG, Oliver Wyman, Systemic ως Αργυροί Χορηγοί θα παρευρεθούν με τους εκπροσώπους τους στον δια ζώσης τελικό στις 28 Φεβρουαρίου 2026, όπου οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις εταιρείες και τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας που προσφέρουν σε φοιτητές, πτυχιούχους και στελέχη.

Ο φετινός διαγωνισμός εκτελείται με την ευγενική υποστήριξη της Aegean Airlines ως Επίσημη Αεροπορική για τις ομάδες εκτός Αθηνών και την αμέριστη συνδρομή του Capital.gr ως Χορηγός Επικοινωνίας.

H Ελληνική Ένωση Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA μέσω της συνεργασίας της με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα συμβάλλει στην ανάδειξη του υψηλού επιπέδου του έμψυχου φοιτητικού δυναμικού της χώρας προσφέροντας παράλληλα μια πολύ καλή ευκαιρία διασύνδεσής του με την αγορά εργασίας, βοηθώντας στη στήριξη της νέας γενιάς, καθώς και στην προβολή της σημασίας της πιστοποίησης του CFA προς αυτή την κατεύθυνση. Σε αυτό το πλαίσιο, προσφέρει υποτροφίες για την εγγραφή στο CFA Program στους συμμετέχοντες του φετινού διαγωνισμού.

