Οι πληρωμές Νοεμβρίου της ΔΥΠΑ

Οι καταβολές αποτελούν κρίσιμο σκέλος της κοινωνικής πολιτικής της Υπηρεσίας, στηρίζοντας έμπρακτα χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα.

Δημοσιεύθηκε: 1 Δεκεμβρίου 2025 - 11:23

Τις συνολικές δαπάνες και τον αριθμό των ωφελουμένων, οργανωμένες σε τέσσερις βασικές κατηγορίες παρουσιάζει η ΔΥΠΑ. Οι καταβολές αποτελούν κρίσιμο σκέλος της κοινωνικής πολιτικής της Υπηρεσίας, στηρίζοντας έμπρακτα χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα, επισημαίνει.

* Δείτε τους σχετικούς πίνακες στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

 

