Στα έργα που ολοκληρώθηκαν στον Φενεό Κορινθίας ο Σταύρος Παπασταύρου

Στον Φενεό Κορινθίας μετέβη σήμερα (1/12) ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, προκειμένου να παραλάβει τα ολοκληρωμένα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα που υλοποιήθηκαν προς αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού. Τα έργα υλοποιήθηκαν από τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, ως ιδιώτη ανάδοχο, υπό τον συντονισμό και την επίβλεψη των δασικών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δασών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως αυτά σχεδιάστηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ανακοινώθηκε και η έναρξη της μελέτης πλήρους αποκατάστασης του δασικού οικοσυστήματος, την οποία θα αναλάβει επίσης ως ανάδοχος, ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ακόμα ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, η βουλευτής Κορινθίας, Μαριλένα Σούκουλη-Βιλιάλη, ο γενικός γραμματέας Δασών, Στάθης Σταθόπουλος, ο γενικός διευθυντής Δασών, Βαγγέλης Γκουντούφας, ο δήμαρχος Σικυωνίων, Σπύρος Σταματόπουλος, ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καστανιάς, κ. Σπύρος Δεδάκης, καθώς και το εκτελεστικό μέλος δ.σ. της Τράπεζας Πειραιώς, Βασίλης Κουτεντάκης.

Η πυρκαγιά της 22ης Ιουλίου έκαψε συνολικά 15.928 στρέμματα σε περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων Στυμφαλίας και Φενεού, Δήμου Σικυωνίων. Η ανάλυση των χαρακτηριστικών της περιοχής στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου κατέδειξε την ανάγκη υλοποίησης αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων, με πρώτη προτεραιότητα την προστασία των οικισμών και των υποδομών. Η υλοποίηση των εργασιών αντιδιαβρωτικής προστασίας πραγματοποιήθηκε με ταχύτητα από Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας (ΔΑΣΕ) με πολύχρονη εμπειρία σε έργα ορεινής υδρονομίας, εφαρμόζοντας πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές.

Παράλληλα με την υλοποίηση του έργου, πραγματοποιήθηκε η υλοτομία περίπου 6.000 καμένων δένδρων (περίπου 2.000 χωρικά κυβικά), η οποία αξιοποιήθηκε στο σύνολό της ως καυσόξυλα για τον τοπικό πληθυσμό. Η δράση αυτή ενίσχυσε ουσιαστικά την κοινωνική ανταποδοτικότητα του έργου, προσφέροντας άμεσο όφελος στους κατοίκους των πυρόπληκτων περιοχών και συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη διαχείριση καμένου ξυλώδους υλικού και στη μείωση κινδύνων νέας πυρκαγιάς.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε τα εξής: «Βρεθήκαμε σήμερα στον πυρόπληκτο Φενεό, που την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου δοκιμάστηκε σκληρά απ' τις φωτιές. Λίγες μέρες μετά, στις 11 Αυγούστου, δεσμευτήκαμε όλοι μας, η πολική ηγεσία του υπουργείου, οι βουλευτές, η Δασική Υπηρεσία, ο Δήμος, η Περιφέρεια, η Τράπεζα Πειραιώς, να συνεργαστούμε όλοι μαζί, να εργαστούμε εντατικά και συντονισμένα για να προλάβουμε τον χειμώνα. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που τα καταφέραμε. Σήμερα, παραδίδονται αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία οι ειδικοί έκριναν απαραίτητα για την προστασία των οικισμών και των υποδομών, αλλά και την ταχεία ανανέωση του φυσικού περιβάλλοντος.

Τα έργα υλοποιούνται με τη βοήθεια του ιδιώτη αναδόχου, της Τράπεζας Πειραιώς, ένας θεσμός πρωτοποριακός της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη από το 2021, που αποδεικνύει στην πράξη τι μπορούμε να πετύχουμε όταν εργαζόμαστε όλοι μαζί, πολιτεία και ιδιωτικός τομέας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Τράπεζα Πειραιώς για την άμεση ανταπόκριση της. Η Δασική Υπηρεσία εργάστηκε σκληρά τον Αύγουστο για να μπορέσουμε να προλάβουμε το χειμώνα και τα καταφέραμε. Και έδωσαν ένα μήνυμα ελπίδας. Αναπτέρωσαν την ελπίδα μας για το πώς όταν εργαζόμαστε όλοι μαζί, ο τόπος μας ξαναγεννιέται και η αισιοδοξία επανέρχεται».

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, δήλωσε: «Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω τον υπουργό Περιβάλλοντος, Σταύρο Παπασταύρου, και την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος, τον υφυπουργό, Νίκο Ταγαρά, τον γενικό γραμματέα Δασών, Στάθη Σταθόπουλο, τον γενικό διευθυντή Δασών, Βαγγέλη Γκουντούφα, όχι για την παρουσία τους σήμερα, αλλά κυρίως, επειδή έδειξαν άμεσα αντανακλαστικά. Αμέσως μετά την φωτιά που είχαμε στην Στυμφαλία και τον Φενεό το καλοκαίρι, κάναμε μία συζήτηση, πρώτα από όλα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στη συνέχεια με την Τράπεζα Πειραιώς για το πώς μπορούμε να δράσουμε άμεσα, ώστε να προλάβουμε πρώτα τον χειμώνα και βεβαίως στη συνέχεια να αναδασώσουμε το υπέροχο ελατοδάσος και το υπουργείο Περιβάλλοντος ανταποκρίθηκε κατευθείαν, χωρίς καμία χρονοτριβή, σε χρόνο ρεκόρ για την ακρίβεια.

Θέλω όμως να ευχαριστήσω και την Τράπεζα Πειραιώς που όταν επικοινωνήσαμε μαζί τους, χωρίς δεύτερη σκέψη είπαν το μεγάλο ναι ότι, θα στηρίξουν οικονομικά αυτή την προσπάθεια και με την τεχνογνωσία που έχουν αποκτήσει, άλλωστε μην ξεχνάμε ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει και το Μουσείο Περιβάλλοντος στην Στυμφαλία, άρα η συνεργασία μεταξύ της τραπέζης και του υπουργείου ήταν καθοριστική. Όμως οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και τον περιφερειάρχη, τον Δημήτρη Πτωχό, που επίσης με τα συνεργεία της Περιφέρειας έκαναν τους απαραίτητους καθαρισμούς των ρεμάτων, τον Δήμο Σικυωνίων, τον δήμαρχο Σταματόπουλο, που ότι χρειαζόταν πάλι ήταν παρών, την τοπική κοινότητα και τους βουλευτές και τη συνάδελφό μου την κυρία Σούκουλη.

Το μήνυμα είναι αυτό που είπε ο υπουργός, ο Σταύρος Παπασταύρου, ότι όταν συνεργαζόμαστε όλοι μαζί έχουμε καλά αποτελέσματα. Και εδώ πέρα πράγματι είναι μία ιδιόμορφη σύμπραξη δημοσίου-ιδιωτικού τομέα, η οποία έφερε άμεσα αποτελέσματα και αναφέρομαι στα κορμοδέματα, στα κλαδέματα, σε όλα τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία έχουν γίνει. Το επόμενο το οποίο σχεδιάζουμε τώρα είναι προφανώς η αναδάσωση, η αναγέννηση του ελατοδάσους, να είναι ακόμα πιο ωραίο από ότι ήταν τα τελευταία χρόνια. Και πάλι ευχαριστώ όλους σας που ήσασταν σήμερα εδώ».

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Νίκος Ταγαράς είπε: «Είμαστε όλοι εδώ σήμερα όχι απλά για την παρουσία, αλλά για να δείξουμε ότι όταν υπάρχει συντονισμός, συνεργασία και αξιοποιούμε όλες τις δυνάμεις, μπορούμε να φτάσουμε σε τέτοια αποτελέσματα που δεν έχουμε πετύχει ποτέ στο παρελθόν. Και ήρθαμε εδώ να δούμε ολοκληρωμένη την αποκατάσταση από πλευράς επεμβάσεων όσον αφορά τα δασοτεχνικά έργα, όπως και τα αντιπλημμυρικά έργα για την προστασία λόγω διάβρωσης, τα οποία σημειωτέον οφείλονται καταρχήν στον υπουργό μας, Σταύρο Παπασταύρου, ο οποίος από την πρώτη στιγμή και ως καθ’ ύλην αρμόδιος, αλλά και ως συντονιστής όλων των παραμέτρων -και στη συνέχεια όλοι μαζί- κατάφερε να βρεθούν τα χρήματα για να μπορούμε να προχωρήσουμε στην αποκατάσταση.

Εκφράζω επίσης πολλές ευχαριστίες στην Τράπεζα Πειραιώς που ανταποκρίθηκε αμέσως, αλλά ταυτόχρονα και στις υπηρεσίες του υπουργείου, στον γενικό γραμματέα Δασών, Στάθη Σταθόπουλο, στον διευθυντή Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, Βαγγέλη Γκουντούφα, τον δασάρχη Κορίνθου, Αλέξη Αδάμ, γιατί ετοίμασαν ορθές μελέτες σε ένα μήνα, μελέτες που εφαρμόστηκαν σωστά για να βλέπουμε σήμερα τα αποτελέσματα εδώ όλοι μαζί και για να προλάβουμε τον χειμώνα. Επίσης, να ευχαριστήσω και τους δασεργάτες, οι οποίοι έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά σε ένα πολύ δύσκολο ανάγλυφο. Βλέπετε και εσείς, όχι μόνο οι κλίσεις, αλλά γενικότερα το ανάγλυφο και οι χείμαρροι, η επικινδυνότητα των οικισμών που είναι γύρω, αλλά και των υποδομών, όπως ανέφερε και ο Υπουργός, ήταν κρίσιμες παράμετροι.

Να συγχαρώ και να ευχαριστήσω και την Αυτοδιοίκηση, πρώτου και δεύτερου βαθμού, τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό, τον δήμαρχο Σικυωνίων, Σπύρο Σταματόπουλο, την τοπική κοινότητα και όλους τους τοπικούς παράγοντες. Όλοι μαζί καταφέραμε αυτό που δεν είχαν πετύχει ποτέ και πιστεύω ότι θα αποτελέσει "πιλότο" για οποιαδήποτε άλλη μελλοντική κατάσταση. Για να μπορούμε να παρεμβαίνουμε αποτελεσματικά σε μια περίοδο που η κλιματική κρίση είναι εδώ, τα φαινόμενα συχνά, οι απαιτήσεις πολλές. Συγχαρητήρια σε όλους και εκφράζω τη χαρά μου που ήρθαμε για να δούμε το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας πριν έρθει ο χειμώνας. Σας ευχαριστώ πολύ».

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, με τη σειρά του δήλωσε: «Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τη μεγάλη μου χαρά που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, αλλά την ακόμα μεγαλύτερη ικανοποίηση μου για την ολοκλήρωση όλων των έργων, τα οποία σχεδιάστηκαν πριν από περίπου 3 μήνες, έτσι ώστε να μπορούμε σήμερα να είμαστε εδώ και να αισιοδοξούμε ότι όλα μπορούν να γίνουν πολύ καλύτερα. Αξίζει να πούμε ότι από πριν, όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, φάνταζε πολύ δύσκολο το να καταφέρουμε σήμερα να βρισκόμαστε εδώ. Αυτό νομίζω ότι μας κάνει όλους ακόμα πιο ικανοποιημένους και μας δείχνει τον τρόπο, με τον οποίο θα πρέπει να εργαζόμαστε και να συνεργαζόμαστε από εδώ και στο εξής, σε οποιαδήποτε πρόκληση αντιμετωπίσουμε, είτε αυτή προκύπτει από κάποια φυσική καταστροφή, είτε ακόμα και μια πιο δημιουργική πρόκληση.

Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω το υπουργείο Περιβάλλοντος και ιδιαίτερα τον αγαπητό φίλο, τον υπουργό, τον Σταύρο Παπασταύρου για τον συντονισμό και όλη αυτή την προσπάθεια, η οποία έγινε, φυσικά από τον υπουργό τον κύριο Δήμα, τον υφυπουργό τον κύριο Ταγαρά, την κυρία Σούκουλη, τον κύριο Σταθόπουλο, τον κύριο Γκουντούφα, τον δασάρχη τον κύριο Αδάμ, ο οποίος έκανε επίσης απίστευτη δουλειά και φυσικά, δεν θα μπορούσα να μην ευχαριστήσω την Τράπεζα Πειραιώς, αλλά και τα στελέχη της περιφέρειας, τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι πραγματικά συνέβαλαν και αυτοί ώστε να μπορούν να καθαριστούν οι αποδέκτες, να λειτουργήσει όλο αυτό το μικρό οικοσύστημα, το οποίο έχουμε φτιάξει και να προστατεύσει όσο γίνεται περισσότερο πρώτα από όλα την ανθρώπινη ζωή, έπειτα τις περιουσίες και το περιβάλλον. Νομίζω ότι είναι ένα παράδειγμα που αξίζει να το επαναλάβουμε οπουδήποτε αλλού χρειαστεί».

Η βουλευτής ΝΔ Κορινθίας,Μαριλένα Σούκουλη-Βιλιάλη, δήλωσε: «Σήμερα είναι μια ημέρα ελπίδας μέσα σε ένα τοπίο καταστροφής. Και πραγματικά είναι πολύ μεγάλη και η χαρά μας και η ικανοποίησή μας που βρισκόμαστε εδώ, συνεπείς σε όλα αυτά που είπαμε μετά από τη μεγάλη φωτιά του Ιουλίου. Έχει πολύ μεγάλη αξία να συνεργαζόμαστε όλοι μαζί έτσι ώστε να μπορούν τα αποτελέσματα να είναι γρήγορα. Γιατί το μεγάλο στοίχημα στην πρώτη φάση ήταν να μπορέσουμε να μην έχουμε πλημμύρες μόλις έρθει ο χειμώνας. Και το έργο "έτρεξε" πολύ γρήγορα, τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα είναι εδώ και μπορούν να είναι χρήσιμα.

Ήδη αντιμετωπίσαμε βροχές και είμασταν συνεπείς. Έχει αξία να ευχαριστήσω κι εγώ γιατί το αισθάνομαι, όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, την ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον υπουργό, τον υφυπουργό, τον γενικό γραμματέα, τη γενική γραμματεία Δασών, τον διευθυντή του και τα στελέχη του, το Δασαρχείο Κορίνθου, με τον Αλέξη Αδάμ, το Δασαρχείο Ξυλοκάστρου, τη Διεύθυνση Δασών Κορινθίας, αλλά και την αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, τον περιφερειάρχη και τους συνεργάτες του και τον Δήμαρχο με τις δικές του υπηρεσίες γιατί μπορέσαμε να είμαστε έτοιμοι. Η μεγάλη πρόκληση είναι η επόμενη φάση και με μεγάλη χαρά ακούσαμε σήμερα την Τράπεζα Πειραιώς, που και αυτή θέλω να την ευχαριστήσω για όλη αυτή την πολύ συντονισμένη δουλειά, ότι μπορούμε να μπούμε σε μια διαδικασία μελέτης για να δούμε πως μπορεί να αποκατασταθεί αυτό το τοπίο απείρου φυσικού κάλους».

Ο ανώτερος γενικός διευθυντής, Chief Retail Banking της Τράπεζας Πειραιώς, Βασίλης Κουτεντάκης, δήλωσε από την πλευρά του: «H Τράπεζα Πειραιώς ορίστηκε ανάδοχος αποκατάστασης στην περιοχή του Φενεού. Ανταποκριθήκαμε άμεσα. Η συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ήταν εξαιρετική και αυτό βοήθησε στο να γίνει ταχύτατα η αποκατάσταση της περιοχής. Οι τρεις δασικοί συνεταιρισμοί που μας βοήθησαν, πραγματικά δούλεψαν καταπληκτικά και έτσι καταλήξαμε σε αυτό το αποτέλεσμα το οποίο έχουμε σήμερα. Με την ίδια προσήλωση και αποφασιστικότητα είχαμε κινηθεί και στην Πεντέλη και στην Πάρνηθα και αυτό που ήθελα να πω, κύριε υπουργέ, είναι ότι η Τράπεζα Πειραιώς είναι σταθερά προσανατολισμένη σε όλες τις δράσεις που υποστηρίζουν το δημόσιο συμφέρον καταρχήν και φυσικά την προστασία του περιβάλλοντος. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας γι’ αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία».