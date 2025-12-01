Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες: Ήρθαμε για να μείνουμε»

Μπλόκα σε τρία σημεία έχουν στήσει οι αγρότες, με τη οδική ραχοκοκαλιά της χώρας να «κόβεται» στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, στα διόδια Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη και στον Ε-65 έξω από την Καρδίτσα.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να μην αποχωρήσουν αν δεν πάρουν πειστικές απαντήσεις για την καθυστέρηση των ενισχύσεων, το αυξημένο κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές παραγωγού.

Μάλιστα μετά τη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (01/12) στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας, οι αγρότες τόνισαν την αποφασιστικότητά τους να κλιμακώσουν τον αγώνα τους.

Την Τρίτη αναμένονται νέες αφίξεις στο μπλόκο τόσο από το νομό Λάρισας όσο και από τη Μαγνησία ενώ οι αγρότες αποφάσισαν και τον στενότερο συντονισμό με τα άλλα μπλόκα της χώρας.

Ευρεία σύσκεψη με τους εκπροσώπους όλων των αγροτικών συλλόγων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, προκειμένου να καθορίσουν τη δράση τους για το επόμενο χρονικό διάστημα, θα πραγματοποιήσει την Τρίτη (02/12), η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων νομού Καρδίτσας, σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε το βράδυ της Δευτέρας, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κώστας Τζέλλας, μιλώντας στους αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο του Ε65.

Επίσης, αποφασίστηκε ότι την ερχόμενη Πέμπτη, αντιπροσωπεία αγροτών της Καρδίτσας θα συμπαρασταθεί στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, στους αγρότες που συνελήφθησαν μετά τα επεισόδια στον κόμβο της Νίκαιας, κατά την διάρκεια των κινητοποιήσεων και την ερχόμενη Παρασκευή αγρότες θα βρεθούν για συμπαράσταση στο Δικαστικό Μέγαρο Καρδίτσας.

Κλειστοί δρόμοι

Ειδικότερα, κλειστή για 2η ημέρα παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Νίκαιας Λάρισας, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από παρακαμπτήριους. Οι αγρότες της Θεσσαλίας ενίσχυσαν το μπλόκο τους στον κόμβο της Νίκαιας και δήλωσαν έτοιμοι και προετοιμασμένοι να δώσουν σκληρή και πολυήμερη μάχη έως ότου λυθούν τα προβλήματα τους. Σε συντονισμό με τους αγρότες που κινητοποιούνται στην υπόλοιπη Ελλάδα, θα καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Παράλληλα, συγκέντρωση συμπαράστασης πραγματοποίησαν αγρότες έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας για τους συναδέλφους τους που θα δικάζονταν στο αυτόφωρο για τα επεισόδια στην Εθνική Οδό. Οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την επόμενη Πέμπτη όταν και θα γίνει η δίκη τους.

Εν τω μεταξύ, με μια αιφνιδιαστική κίνηση, ομάδα αγροτών πέρασε μέσα από τα χωράφια, κατάφερε να φτάσει στα διόδια Μαλγάρων και να κλείσει και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης.

Στο ρεύμα προς την Θεσσαλονίκη πολλοί οδηγοί εγκλωβίστηκαν. Δημιουργήθηκε μια λωρίδα κυκλοφορίας για να μπορέσουν να περάσουν τα οχήματα αλλά δεν αποφεύχθηκε η ένταση.

Δυναμικό είναι το «παρών» και στο μπλόκο στον Ε65 έξω από την Καρδίτσα, από τους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Ροδόπης παρέταξαν τα τρακτέρ τους στο 4ο χιλιόμετρο στην Επαρχιακή Οδό Κομοτηνής- Ξάνθης, με την κυκλοφορία να διεξάγεται κανονικά.

Αγρότες από την περιοχή του Κιλκίς συγκεντρώθηκαν στο τελωνείο της Δοϊράνης και απέκλεισαν για δύο ώρες τα σύνορα, συμμετέχοντας στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις.

Σε συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας προχώρησαν αιφνιδιαστικά λίγο πριν τις οκτώ το βράδυ αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής. Πρόκειται για σημείο στην παράκαμψη μέσω της οποίας διεξαγόταν μέχρι τώρα η κυκλοφορία των οχημάτων λόγω της κινητοποίησης που είναι σε εξέλιξη στα διόδια των Μαλγάρων. Η κινητοποίηση ξράτησε μία ώρα.

Η κυβέρνηση δια του εκπροσώπου της διαμήνυσε ότι δεν θα επιτρέψει να κλείσουν οι δρόμοι. Την ίδια ώρα, ο Κώστας Τσιάρας τόνισε ότι «η πόρτα του υπουργείου είναι πάντα ανοιχτή για διάλογο».

Ενισχύεται το μπλόκο της Νίκαιας

Με χειροκροτήματα και επευφημίες άρχισε το απόγευμα της Δευτέρας (01/12) η σύσκεψη των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας, από την οποία προέκυψε η απόφαση ότι θα παραμείνουν στο σημείο και θα δημιουργήσουν ομάδες περιφρούρησης.

Παράλληλα, υπήρξε κάλεσμα προς τους αγρότες να βρεθούν την προσεχή Πέμπτη έξω από τα δικαστήρια της Λάρισας όπου θα οδηγηθούν δύο συνάδελφοί τους, οι οποίοι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων της Κυριακής.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι «ήρθαν για να μείνουν» και σημειώνουν ότι στο εν λόγω μπλόκο θα προστεθούν αύριο επιπλέον τρακτέρ, με τον αριθμό τους να αναμένεται να ξεπεράσει τα 1.000.

Στο μπλόκο βρέθηκε ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος, αλλά και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος καταδίκασε τα πρόσφατα επεισόδια και υπογράμμισε ότι θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων.

«Θα σας στηρίξω στον αγώνα σας για το κόστος παραγωγής. Δεν κάνετε τον αγώνα για το ένα χιλιάρικο του Daniel. Έχετε πολύ σοβαρότερα προβλήματα, γι’ αυτό είμαι εδώ. Χθες έγινε μια συμπλοκή και δεν το ήξερα, ούτε φανταζόμουν ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Την επόμενη φορά που θα γίνει τέτοια κινητοποίηση εγώ θα είμαι μπροστά να χτυπήσουν πρώτα εμένα και μετά εσάς. Σας αρκεί αυτό το πράγμα; Το θεωρώ πολύ άσχημο ανθρώπους που έχουν πάρει χρήματα παρατύπως και τους ξέρουμε όλοι, τους βλέπουμε στην Βουλή, και στις εκπομπές, να τους έχουν στα ώπα ώπα και εσάς που δίνεται τον αγώνα σας χτυπούν» δήλωσε ο περιφέρειαρχης Θεσσαλίας.

ΠΗΓΗ: ertnews.gr