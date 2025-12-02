«Σύμπραξη» ΑΑΔΕ με ΔΕΔΔΗΕ για περιορισμό της ρευματοκλοπής

Κοινό μέτωπο απέναντι στο διογκούμενο φαινόμενο της ρευματοκλοπής, συγκροτούν Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας), με στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό όσων παρανομούν, σε βάρος των συνεπών καταναλωτών.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού του, οι δύο φορείς επιστρατεύουν φορολογικά δεδομένα, ψηφιακά εργαλεία και εντατικούς ελέγχους. Η ΑΑΔΕ θα παρέχει μέσω της εφαρμογής «Ενιαία Μητρώα ΔΕΔΔΗΕ» δεδομένα από τα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3 των φορολογικών δηλώσεων με βάση τον αριθμό παροχής, το φορολογικό έτος και τον ΑΦΜ του υπόχρεου καθώς και πρόσθετα στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα του ακινήτου που θεωρούνται «κλειδί» για τον έλεγχο.

Τα φορολογικά δεδομένα θα διασταυρώνονται πλέον απευθείας με το αρχείο του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος πραγματοποιεί ήδη τι δικές του διασταυρώσεις αξιοποιώντας πληροφορίες από το δίκτυο, επιτόπιους ελέγχους αλλά και πλήθος καταγγελιών που κατατίθενται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Διαχειριστή.

Η «σύμπραξη» εκτιμάται ότι θα ενισχύσει το «οπλοστάσιο» του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος θα έχει πλέον άμεση πρόσβαση σε φορολογικά στοιχεία και πληροφορίες ταυτοποίησης ακινήτων. Οι έλεγχοι αποκτούν πλέον μεγαλύτερη ακρίβεια, ταχύτητα και βάθος, δημιουργώντας μια ασπίδα προστασίας απέναντι σε πρακτικές που έχουν λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, ειδικά στις τουριστικές περιοχές.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις αρχές του έτους έχουν εντοπιστεί πάνω από 15.500 περιπτώσεις ρευματοκλοπής, με τον ΔΕΔΔΗΕ να ενεργοποιεί νέους τύπους ελέγχων, οργανωμένες επιχειρήσεις, ψηφιακά εργαλεία και «έξυπνους» μετρητές. Τα περισσότερα κρούσματα εμφανίζονται τους καλοκαιρινούς μήνες, κυρίως σε περιοχές με έντονη τουριστική κίνηση.

Τα ποσοστά διαπιστωμένων ή πιθανών ρευματοκλοπών σε σχέση με το πλήθος των ελέγχων είναι ενδεικτικά: 41,7% στην Ικαρία, 37,8% στη Μύκονο, 22,3% στη Ρόδο, 15,7% στην Κω, 15% στο Ρέθυμνο, 12,9% στην Τήνο, 12,6% στη Σαντορίνη, 12,5% στην Πάρο, 9,4% στον Άγιο Νικόλαο, 8,3% στο Ηράκλειο, 7,5% στα Χανιά και 5,8% στη Νάξο.

Τα πρόστιμα

Από την 1η Ιουλίου 2025 τα πρόστιμα για τις ρευματοκλοπές έχουν γίνει πλέον πιο «τσουχτερά». Όσοι εντοπίζονται να κλέβουν ρεύμα θα πρέπει να καταβάλουν υψηλότερα ποσά για τις κιλοβατώρες που κατανάλωσαν χωρίς να πληρώσουν. Ένας οικιακός καταναλωτής θα πληρώνει πλέον 49,453 λεπτά του ευρώ για κάθε κλεμμένη κιλοβατώρα, από 47,217 λεπτά τον Ιούνιο.

Για τους εμπορικούς καταναλωτές, το πρόστιμο αναπροσαρμόζεται στα 56,4 λεπτά ανά κιλοβατώρα, από 54,121 λεπτά.