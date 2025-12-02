Τι θα πληρώσουμε για ρεύμα τον Δεκέμβριο

Σε χρεώσεις που ναι μεν παραμένουν οι ίδιες έναντι του προηγούμενου μήνα, ωστόσο είναι υψηλότερες σε σχέση με ένα χρόνο πριν, όταν υπήρχαν ακόμη οι επιδοτήσεις, μεταφράζονται τα πράσινα τιμολόγια για τον Δεκέμβριο, που κλείνουν αισίως μια διετία από τότε που μπήκαν στη ζωή μας.

Στη συντριπτική πλειονότητα των παρόχων, τα πράσινα τιμολόγια που ανακοίνωσαν χθες βράδυ παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με το Νοέμβριο, λόγω των καλών καιρικών συνθηκών για την εποχή που ευνοούν τη μεγάλη παραγωγή ΑΠΕ, αλλά και τη βουτιά του φυσικού αερίου, που για πρώτη φορά εδώ και ενάμιση χρόνο «έσπασε» προς τα κάτω το φράγμα των 30 ευρώ η μεγαβατώρα.

Τα παραπάνω δημιούργησαν συνθήκες πτώσης της τιμής στη χρηματιστηριακή αγορά που έκλεισε στα 112,26 €/MWh, ελαφρά μειωμένη (-5%) έναντι των 106,45 €/MWh του Οκτωβρίου, με το Νοέμβριο να αποτελεί τον πρώτο μήνα όπου διακόπηκε η σταθερά ανοδική τροχιά στην εγχώρια χονδρική.

Σε έξι στα δέκα νοικοκυριά, όσο το μερίδιο της ΔΕΗ στη λιανική, η τιμή διαμορφώνεται κάτω από τα 14 λεπτά, ενώ συνυπολογίζοντας και το ποσοστό των δύο επόμενων παρόχων (Protergia, Ηρων) προκύπτει ότι οκτώ στους δέκα καταναλωτές θα πληρώσουν λίγο κάτω από τα 15 λεπτά την κιλοβατώρα.

Το μενού βέβαια από εκεί και πέρα έχει απ' όλα, με μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των φθηνών και των ακριβών και με χρεώσεις που ξεπερνούν και τα 25 λεπτά, γεγονός που εξηγεί γιατί ο μέσος όρος της αγοράς διαμορφώνεται για έναν ακόμη μήνα ψηλά, πάνω από τα 18 λεπτά η κιλοβατώρα, όπως φαίνεται στον σχετικό πίνακα.

Στην πραγματικότητα, το πάγωμα των τιμολογίων για τον μήνα Δεκέμβριο είναι η μία όψη στην αγορά του ρεύματος. Η άλλη αφορά το γεγονός ότι έχει παγιωθεί πλέον στον χώρο των πράσινων μια υψηλότερη τιμή σε σχέση με τέτοια εποχή ένα χρόνο πριν. Τον Δεκέμβριο του 2024, όταν ίσχυαν ακόμη οι κρατικές επιδοτήσεις, η μέση τιμή στο πράσινο χρώμα βρισκόταν κάτω από τα 16 λεπτά.

Σήμερα, ένα χρόνο μετά, κινείται στα 18,5 λεπτά, από 19 λεπτά το Νοέμβριο και 17 λεπτά τον Οκτώβριο, γεγονός που εξηγεί γιατί η «φυγή» στα μπλε συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, ακόμη και τους μήνες με πτωτικές τάσεις στα πράσινα, με τους πελάτες της κατηγορίας των σταθερών να ξεπερνούν πλέον το 1,5 εκατομμύριο.

Τάση που θα συνεχίζεται όσο μπορεί κανείς να βρει «μπλε» προϊόντα με τιμή ακόμη και κάτω από τα 9 λεπτά η κιλοβατώρα, μηδενικά πάγια, ζώνες μειωμένης χρέωσης και κόστη ακόμη και 50% χαμηλότερα, όπως σε πολλά από τα συνολικά 32 σταθερά που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά, σύμφωνα με τη σχετική ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ.

Πώς κινήθηκε ο κάθε πάροχος

Στο ερώτημα πώς κινήθηκε για τον Δεκέμβριο ο κάθε πάροχος, η ΔEΗ έχει για έναν ακόμη μήνα τη χαμηλότερη τιμή στα πράσινα για κατανάλωση μέχρι 500 κιλοβατώρες, όπου και η συντριπτική πλειοψηφία των νοικοκυριών, διατηρώντας αμετάβλητη τη χρέωση στα 13,9 λεπτά. Στην περίπτωση των μεγαλύτερων καταναλώσεων (501 kWh και πάνω), η τιμή διαμορφώνεται στα 16,6 λεπτά.

Στην περίπτωση της Protergia, το πράσινο τιμολόγιο παραμένει αμετάβλητο στα 15,9 λεπτά, ο Ηρων το κράτησε επίσης «παγωμένο» στα 14,76 λεπτά, ενώ η Enerwave (πρώην Elpedison) κινήθηκε ξανά με «δύο ταχύτητες». Στις πρώτες 100 κιλοβατώρες κατανάλωσης το διατήρησε αμετάβλητο (15,24 λεπτά), ενώ από τις 101 κιλοβατώρας και πάνω, μείωσε τη χρέωση (-12%), η οποία διαμορφώνεται στα 23,19 λεπτά/κιλοβατώρα.

Η NRG διατήρησε αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο στα 19,7 λεπτά, η Φυσικό Αέριο το αύξησε (+6%) στα 20,9 λεπτά, η Ζενίθ το «πάγωσε» στα 25,2 λεπτά, όπως και η Volton (19,19 λεπτά), ενώ η Ελιν το μείωσε (-20%) στα 15,67 λεπτά.