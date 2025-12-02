Στο 2,9% ανηφόρισε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Νοέμβριο

Στο 2,9% έκανε άλμα ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τη Eurostat. Ενα μήνα πριν, ήταν στο 1,6%.

Την ίδια ώρα, στο 2,2% διαμορφώνεται σε ετήσια βάση στην ευρωζώνη, από 2,1% τον Οκτώβριο, υποστηρίζοντας την άποψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ότι δεν υπάρχουν λόγοι για περαιτέρω μείωση του κόστους δανεισμού.

Υπενθυμίζεται ότι ο στόχος της ΕΚΤ είναι στο 2%. Η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο καταθέσεων στο 2% για τρίτη διαδοχική φορά στα τέλη Οκτωβρίου, έχοντας μειώσει τα επιτόκια για τελευταία φορά τον Ιούνιο.

Η κίνηση τότε, η οποία συνέπεσε με την επίτευξη του στόχου της ΕΚΤ για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη στο 2%, ήταν μέρος ενός κύκλου μείωσης των επιτοκίων που οδήγησε χαμηλότερα τα επιτόκια από το ρεκόρ του 4% που είχαν φτάσει πέρυσι.

Aνώτατα στελέχη της ΕΚΤ δηλώνουν ότι ο κύκλος χαλάρωσης πλησιάζει στο τέλος του ή έχει ήδη τελειώσει, παρόλο που η κεντρική τράπεζα έχει επανειλημμένα τονίσει ότι θα ακολουθήσει μια προσέγγιση που θα εξαρτάται από τα δεδομένα και θα λαμβάνεται σε κάθε συνεδρίαση ξεχωριστά.

Οι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας προετοιμάζονται για την τελευταία συνάντησή τους για φέτος, με τους επενδυτές και τους οικονομολόγους να αναμένουν ευρέως την τέταρτη συνεχόμενη διατήρηση των επιτοκίων.

Οι περισσότεροι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είναι ικανοποιημένοι με τις τρέχουσες, γενικά ουδέτερες ρυθμίσεις πολιτικής, καθώς ο πληθωρισμός κυμαίνεται γύρω στο 2% και η οικονομία δείχνει ανθεκτικότητα στους υψηλότερους δασμούς των ΗΠΑ.

Ο δομικός δείκτης της ευρωζώνης, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές των μη επεξεργασμένων τροφίμων και της Ενέργειας και παρακολουθεί στενά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, παρέμεινε σταθερός σε ετήσια βάση, στο 2,4% -καταγράφει την ίδια άνοδο από τον Σεπτέμβριο.

Εξετάζοντας τα κύρια συστατικά του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, οι υπηρεσίες έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Νοέμβριο (3,5%, έναντι 3,4% τον Οκτώβριο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,5%, σταθερά σε σύγκριση με τον Οκτώβριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (0,6%, σταθερά σε σύγκριση με τον Οκτώβριο) και την Ενέργεια (-0,5%, έναντι -0,9% τον Οκτώβριο).

Σε υψηλό εννέα μηνών στη Γερμανία

Αναπάντεχη άνοδο έκανε ο πληθωρισμός και στη Γερμανία, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα μηνών, υπενθυμίζοντας ότι παραμένουν οι κίνδυνοι για τη σταθερότητα των τιμών.

Ο δείκτης διαμορφώθηκε στο 2,6% τον Νοέμβριο, από 2,3% τον προηγούμενο μήνα, έναντι πρόβλεψης των οικονομολόγων για 2,4%.

«Εξακολουθούμε να βλέπουμε τον πληθωρισμό της Γερμανίας σε σταθερά καθοδική τροχιά, παρά την ισχυρότερη από την αναμενόμενη αύξηση του Νοεμβρίου, η οποία πιθανότατα οφείλεται στην ασταθή συνιστώσα του κόστους ταξιδίων. Αναμένουμε ότι η αύξηση των τιμών θα υποχωρήσει κάτω από το 2% το επόμενο έτος. Ο πληθωρισμός των υπηρεσιών ενδέχεται να παραμείνει υψηλός, αλλά πιθανότατα θα μειωθεί σταδιακά το 2026», αναφέρει το Bloomberg.

Η αύξηση του γερμανικού πληθωρισμού αυτό τον μήνα πιθανότατα οφείλεται σε οργανωμένες διακοπές και στην αύξηση του κόστους καυσίμων και λιγότερο στις τιμές των τροφίμων.

Ακόμα κι έτσι, η ευρύτερη τάση υποδηλώνει σταθερή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, ενώ προβλέπεται ότι ο πληθωρισμός στη Γερμανία θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 2,3% φέτος και θα παραμείνει κάτω από το 2% έως το 2026.

Σταθερός στο 0,8% στη Γαλλία

Αμετάβλητος στο 0,8% διατηρήθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στη Γαλλία τον Νοέμβριο, σταθερός σε σχέση με τον Οκτώβριο και κάτω από την πρόβλεψη του 1%.

Υπενθυμίζεται ότι ο πληθωρισμός στη Γαλλία κυμαίνεται κοντά στο 1% για το μεγαλύτερο μέρος της φετινής χρονιάς, κυρίως λόγω του χαμηλού κόστους της Ενέργειας.

Μικρότερη η πτώση των τιμών Ενέργειας, «τσίμπησαν» λίγο τα τρόφιμα. Παρατηρήθηκε επιβράδυνση στις τιμές των υπηρεσιών (2,2% έναντι 2,4%), κυρίως λόγω του χαμηλότερου κόστους των υπηρεσιών επικοινωνίας, καθώς και πτώση στις τιμές των βιομηχανικών προϊόντων (-0,6% έναντι -0,5%).

Αυτές οι επιπτώσεις αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη μικρότερη πτώση των τιμών της Ενέργειας (-4,6% έναντι -5,6%) και την ελαφρά επιτάχυνση του πληθωρισμού των τροφίμων (1,4% έναντι 1,3%). Οι τιμές του καπνού αναμένεται να έχουν αυξηθεί κατά 4,1%, όπως και τον Οκτώβριο.

Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή μειώθηκε κατά 0,1%, μετά από αύξηση 0,1% τον Οκτώβριο, κυρίως λόγω των χαμηλότερων τιμών των υπηρεσιών, ιδίως στις Μεταφορές και τις επικοινωνίες, και, σε μικρότερο βαθμό, λόγω των χαμηλότερων τιμών των βιομηχανικών προϊόντων.

Εν τω μεταξύ, ο εναρμονισμένος δείκτης -που χρησιμοποιείται για να μπορούν να συγκριθούν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ τους- αυξήθηκε κατά 0,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Ίδια κίνηση είχε κάνει και τον Οκτώβριο, παραμένοντας και τον Νοέμβριο κάτω από την πρόβλεψη του 1%. Υποχώρησε κατά 0,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, μετά από αύξηση 0,1% τον Οκτώβριο.

Η γαλλική οικονομία έχει επίσης εμφανίσει χαμηλή καταναλωτική ζήτηση, καθώς τα νοικοκυριά συσσωρεύουν αποταμιεύσεις εν μέσω μιας πολιτικής κρίσης που έχει προκαλέσει την πτώση κυβερνήσεων και έχει εντείνει την αβεβαιότητα σχετικά με τους μελλοντικούς φόρους και τις δαπάνες.

Μια ξεχωριστή έκθεση έδειξε ότι οι καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 0,4% τον Οκτώβριο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Οι οικονομολόγοι είχαν προβλέψει αύξηση 0,3%.

Επίσης, η Στατιστική Υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν του τρίτου τριμήνου αυξήθηκε κατά 0,5% σε σχέση με τους προηγούμενους τρεις μήνες.

Αμετάβλητος στο 1,2% στην Ιταλία

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ιταλία διαμορφώθηκε στο 1,2% τον περασμένο μήνα, παραμένοντας αμετάβλητος σε σχέση με το χαμηλό ενός έτους του προηγούμενου μήνα και ελαφρώς κάτω από τις προσδοκίες της αγοράς, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση.

Ο πληθωρισμός επιβραδύνθηκε αισθητά στις υπηρεσίες Μεταφορών (0,8% έναντι 2% τον Οκτώβριο), στα φρέσκα τρόφιμα (1,4% έναντι 1,9%), στις υπηρεσίες αναψυχής, πολιτισμού και προσωπικών δαπανών (2,9% έναντι 3,3%) και στα μη διαρκή αγαθά (1% έναντι 1,3%).

Παράλληλα, το κόστος της ρυθμιζόμενης ενέργειας σημείωσε ταχύτερη πτώση (-3,3% έναντι -0,5%), ευθυγραμμισμένο με τις ήπιες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ευρώπη λόγω επαρκών αποθεμάτων καυσίμων και ενεργειακών πρώτων υλών.

Αντίθετα, ο πληθωρισμός αυξήθηκε στα επεξεργασμένα τρόφιμα (2,7% έναντι 2,5%), ενώ η αποπληθωριστική τάση στα διαρκή αγαθά επιβραδύνθηκε (-0,1% έναντι -0,8%). Ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί ενέργεια και φρέσκα τρόφιμα, υποχώρησε στο 1,8% από 1,9%.

ΕΚΤ: Η νομισματική πολιτική είναι… ουδέτερη και σταθερή

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ Γιοακίμ Νάγκελ δήλωσε ότι είναι ικανοποιημένος με τις ρυθμίσεις της νομισματικής πολιτικής.

«Οι προβλέψεις μας δείχνουν επίσης ότι τα επιτόκια βρίσκονται σε καλό επίπεδο», δήλωσε ο πρόεδρος της Bundesbank σε ομιλία του στη Σεούλ, επαναλαμβάνοντας την τυπική θέση που έχουν υιοθετήσει οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ τους τελευταίους μήνες. «Η νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος είναι γενικά ουδέτερη αυτή τη στιγμή».

Eurostat-Bloomberg-CNBC