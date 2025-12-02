#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Συνεδριάζει αύριο υπό τον πρωθυπουργό το Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής

Δημοσιεύθηκε: 2 Δεκεμβρίου 2025 - 17:42

Στις 10.00 θα συνεδριάσει υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής.

Στις 19.30 ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Γιάννη Σαρακάκη, στο πλαίσιο του 36ου Greek Economic Summit, που διοργανώνει το Επιμελητήριο στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental.

