Ανυποχώρητοι οι αγρότες, ενισχύονται τα μπλόκα σε δρόμους και τελωνεία

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες σε όλη τη χώρα, ενισχύοντας με τρακτέρ τα ήδη υπάρχοντα μπλόκα, ως αντίδραση για την ακρίβεια και τις μειωμένες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα, καθημερινές θα είναι οι συνελεύσεις και τις επόμενες ημέρες, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέα μπλόκα, την ώρα που οι αγρότες προειδοποιούν πως θα περάσουν τις γιορτές στους δρόμους.

Τα αγροτικά μπλόκα έχουν αναπτυχθεί στα διόδια των Μαλγάρων, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, στο Κιλκίς, την Πέλλα, την Ημαθία, τον Έβρο και την Λάρισα. Οι αγρότες προειδοποιούν ότι δεν θα κάνουν πίσω, εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Ενισχύεται το μπλόκο της Νίκαιας

Οι αγρότες της Θεσσαλίας ενισχύουν το μπλοκ τους στον κόμβο της Νίκαιας, με τον αριθμό να αναμένεται να ξεπεράσει τα 1.000 τρακτέρ που κρατούν κλειστή την Εθνική οδό και στα δύο ρεύματα.

Με διαμαρτυρία στο κέντρο της Λάρισας, μπαίνουν στον χορό των κινητοποιήσεων και οι κτηνοτρόφοι.

Οδηγοί ταξί ανήγγειλαν «επίσκεψη αλληλεγγύης» στο μπλόκο της Νίκαιας. Στη Θεσσαλία, αναμένεται και τρίτο μπλόκο, καθώς μετά τη Νίκαια και την Καρδίτσα, προετοιμάζονται και οι αγρότες των Τρικάλων στον κόμβο του Μεγαλοχωρίου.

Στο μπλόκο βρέθηκαν ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος, αλλά και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος καταδίκασε τα πρόσφατα επεισόδια και υπογράμμισε ότι θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων.

Ο Ε65 θα παραμείνει κλειστός για όσο χρειαστεί

Έξω από την Καρδίτσα το μπλόκο στον Ε65 εκτείνεται πλέον σε μήκος 2 χιλιομέτρων με 1500 – 2.000 τρακτέρ και οι αγρότες δηλώνουν ότι ήρθαν για να μείνουν, όσο χρειαστεί δηλαδή μέχρι να βρεθούν λύσεις. Μελισσοκόμοι και κτηνοτρόφοι, είναι επί ποδός, ενώ η φράση «χρωστάμε παντού», συνοδεύει την απόφαση για στρατηγική κλιμάκωσης.

Την τεράστια απόκλιση τιμών από το χωράφι στο ράφι, αλλά και την «επιστροφή των κλεμμένων του ΟΠΕΚΕΠΕ», υπενθυμίζουν από τη λίστα των αιτημάτων τους οι Θεσσαλοί αγρότες, όπως και το να υπάρξει ενίσχυση για απώλεια εισοδήματος λόγω χαμηλών τιμών ειδικά στο βαμβάκι και στο σιτάρι αλλά και λόγω της ευλογιάς. Στην ατζέντα των καθημερινών συσκέψεων οι αγρότες προτάσσουν και το κόστος παραγωγής λόγω του πετρελαίου αλλά και του ρεύματος.

Και στο τελωνείο Ευζώνων παρέταξαν τα τρακτέρ τους οι αγρότες

Στην Εγνατία Οδό νέο μπλόκο αποφάσισαν οι αγρότες στον κόμβο της Κουλούρας στην Ημαθία. Σε συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας προχώρησαν αιφνιδιαστικά λίγο πριν τις 8 το βράδυ της Δευτέρας αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής.

Πρόκειται για σημείο στην παράκαμψη μέσω της οποίας διεξαγόταν μέχρι τώρα η κυκλοφορία των οχημάτων λόγω της κινητοποίησης που είναι σε εξέλιξη στα διόδια των Μαλγάρων.

Προηγήθηκε ο αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα στο τελωνείο των Ευζώνων. Αγρότες του νομού Κιλκίς προχώρησαν με τα τρακτέρ τους στον αποκλεισμό της εισόδου και της εξόδου του τελωνείου. Η αστυνομία είχε δημιουργήσει φραγμό, ωστόσο οι αγρότες, που γνωρίζουν καλά την περιοχή, κατάφεραν μέσα από χωράφια να περάσουν και να κλείσουν την είσοδο του τελωνείου.

Πολύ μεγάλο μπλόκο αποφάσισαν και για το τελωνείο των Κήπων, αγρότες του Έβρου όπου επί ποδός βρίσκονται και οι κτηνοτρόφοι.

Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, αποφάσισε ότι την Τρίτη το απόγευμα όλα τα τρακτέρ από Σουφλί, Τυχερό, Πέπλο, Φέρες, Λουτρά και των υπολοίπων χωριών θα μεταφερθούν στο Τελωνείο των Κήπων, ενώ αγροτικά μηχανήματα ήδη έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή του ΚΤΕΛ.

Σήμερα αναμένεται να διευκρινιστεί πότε και ποιες ώρες θα γίνονται οι αποκλεισμοί και αν θα είναι στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Γάλα, άχυρο και ζωοτροφές στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας από οργισμένους κτηνοτρόφους

Γάλα, άχυρο και καλαμπόκι έριξαν στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας κτηνοτρόφοι της περιοχής, στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Οι κτηνοτρόφοι, εισήλθαν κορνάροντας με τα αγροτικά οχήματα τους στην πλατεία και στη συνέχεια φτάνοντας μπροστά από το Δικαστικό Μέγαρο έχυσαν γάλα, και έριξαν ζωοτροφές και μπάλες με άχυρο, δηλώνοντας την αγανάκτηση τους, σε μια συμβολική ενέργεια ανάδειξης των οξυμένων προβλημάτων της κτηνοτροφίας.

Η κτηνοτροφία πλήττεται σκληρά από την ευλογιά, ενώ σε οργισμένο ύφος ήταν οι δηλώσεις τους στους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Αμέσως μετά οι κτηνοτρόφοι κατευθύνθηκαν προς τον κόμβο της Νίκαιας προκειμένου να ενωθούν και να συμπαρασταθούν στους αγρότες στο εκεί μπλόκο.

«Δεν θα επιτρέψουμε να εμποδιστεί η κυκλοφορία», το μήνυμα της κυβέρνησης

«Επειδή εξαλείφουμε το περιττό βάρος και τη διαφθορά από το σύστημα, οι πραγματικοί αγρότες θα λάβουν περισσότερα χρήματα, καθώς το συνολικό ποσό παραμένει το ίδιο. Αυτό είναι ένα παράδειγμα μεταρρύθμισης που μπορεί να είναι επώδυνη βραχυπρόθεσμα, αλλά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα είναι το σωστό», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Λονδίνο.

O κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, τόνισε ότι «είμαστε η κυβέρνηση που έχει ανταποκριθεί στα περισσότερα από τα διαχρονικά αιτήματα των αγροτών».

«Οι επιδοτήσεις με μια καθυστέρηση περίπου ενός μηνός, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, δίνει περισσότερα χρήματα ακόμη και από τις προηγούμενες χρονιές. Η πλήρης εξόφληση θα γίνει εντός Δεκεμβρίου με μια διαδικασία η οποία στο τέλος του έτους θα δώσει περισσότερα σε αυτούς που αξίζουν περισσότερα», πρόσθεσε, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί, γιατί αυτό είναι το χρέος προς την Πολιτεία.

«Θα εξαντληθεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο για την στήριξη των αγροτών», επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη.

«Ο Δεκέμβρης είναι ο μήνας των μεγάλων πληρωμών, θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να είμαστε εντάξει με τα χρονοδιαγράμματα και με το νέο σύστημα», τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση

Έντονη είναι η κριτική που ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στο θέμα της αντιμετώπισης των αγροτών και κτηνοτρόφων από πλευράς κυβέρνησης.

Για εμπαιγμό των αγροτών μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης και τόνισε την στήριξη του ΠΑΣΟΚ: «Καταστρέφεται ο πρωτογενής τομέας της χώρας, έχει μειωθεί η παραγωγή κόκκινου κρέατος 30%, έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής 40% και χρωστάει η κυβέρνηση στον πρωτογενή τομέα 3,4 δισ.», ανέφερε.

Από τα Μάλγαρα ο Σωκράτης Φάμελλος επέκρινε την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει τους αγρότες σαν εχθρούς: «Έχουμε τον αυταρχισμό και την ωμή βία κατά αγροτών. Οι κινητοποιήσεις πρέπει να είναι ειρηνικές και η κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις», τόνισε.

«Αν νομίζει η κυβέρνηση ότι με την καταστολή και τα ΜΑΤ θα βάλει εμπόδιο στον μαζικό ξεσηκωμό στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές, είναι βαθιά γελασμένη», τόνισε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ο πρόεδρος της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, δήλωσε: «Έχουμε την κυβέρνηση η οποία στέλνει τα ΜΑΤ και με δακρυγόνα προσπαθεί να διαλύσει τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Επαναλαμβάνω, εξαπάτηση και ντροπή».

«Καλούμε την Ελληνική Αστυνομία να κάνει ότι έκαναν Γάλλοι και Ιταλοί αστυνομικοί. Μην χτυπάτε τους αγρότες, δεν είναι εχθροί των Ελλήνων», τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

«Επιτέλους η ανίκανη κυβέρνηση να δώσει τις νόμιμες κοινοτικές επιδοτήσεις στους αγρότες», ανέφερε ο Δημήτρης Νατσιός πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ.

«Η κυβέρνηση είναι για άλλη μία φορά υπόλογη και εκτεθειμένη για την ακραία αστυνομική βία», δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση και καλεί τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στη Βουλή να απαντήσει για την αστυνομική βία κατά των αγροτών.

