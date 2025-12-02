Μυτιληναίος: Η τεχνολογία κάνει το αδύνατο… εφικτό

«Η τεχνολογία δεν είναι απλά εργαλείο, αλλά μοχλός που μετασχηματίζει εταιρείες και επιχειρήσεις. Δημιουργεί καινοτομία και ανοίγει δρόμους για την ανάπτυξη», τόνισε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος στην εκδήλωση «Future Unfold» της Grant Thornton.

«Στη Metlen αυτό είναι στο dna μας. Από την παραγωγή μετάλλων μέχρι την ενέργεια, δύναμή μας είναι η τεχνολογική εξέλιξη».

Όπως είπε, «στην ενέργεια εφαρμόζουμε ψηφιακά εργαλεία για να βελτιστοποιήσουμε δίκτυα, να μειώσουμε το αποτύπωμα άνθρακα και να αυξήσουμε την παραγωγικότητα».

Ο επικεφαλής της Meltlen επεσήμανε ότι «δεν αρκεί να είμαστε πιο ψηφιακοί, πρέπει να ανταποκριθούμε με βιώσιμο και όχι μόνο πράσινο τρόπο. Η πρόκληση είναι αυτό να γίνει γρήγορα, με ασφάλεια και τρόπο που δημιουργεί αξία για όλους».

«Όταν με ρωτούν για την επόμενη μέρα στην ενέργεια, βλέπω ένα μέλλον που τεχνολογία και βιωσιμότητα θα είναι αλληλένδετες», συμπλήρωσε.

«Στη Metlen επενδύουμε σ' αυτό το μέλλον. Το όραμά μας σαφές. Να είμαστε πρωταγωνιστές σε μια μετάβαση που δεν αφορά μόνο την ενέργεια, αλλά όλο την οικονομία».