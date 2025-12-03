#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νέες επιδοτήσεις 748 δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»

Το ποσό των 943.000 ευρώ αφορά 649 φυσικά πρόσωπα και τα σχεδόν 322.000 99 νομικά πρόσωπα. Συνολικά με 1,26 εκατ. ευρώ θα επιδοτηθούν 760 ηλεκτρικά οχήματα,

Νέες επιδοτήσεις 748 δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»

Δημοσιεύθηκε: 3 Δεκεμβρίου 2025 - 09:24

Σε νέα πληρωμή δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» προχωρά το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Σήμερα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025, θα πιστωθεί με την 13η απόφαση έγκρισης πίστωσης, στους λογαριασμούς 748 δικαιούχων του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», το ποσό του 1.264.939,29 ευρώ. Από αυτά, το ποσό των 943.020,74 ευρώ αφορά 649 φυσικά πρόσωπα και το ποσό των 321.918,55 ευρώ αφορά 99 νομικά πρόσωπα. Συνολικά θα επιδοτηθούν 760 ηλεκτρικά οχήματα.

Aπό την έναρξη του Προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», τον Ιούνιο του 2024, έχουν καταβληθεί ενισχύσεις ύψους 45.712.230,44 ευρώ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Χωρίς ταξί όλη η χώρα και αύριο συνεχίζεται η απεργία

Τρίτο μήνα έπεσαν οι πωλήσεις της BYD παρά τον «καυτό» Νοέμβριο

Ο όμιλος Μοτοδυναμική παρουσίασε τη NIO στην Ελλάδα

Για δεύτερο μήνα στην κορυφή της Ευρώπης οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο