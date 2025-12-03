Επίσκεψη του προέδρου του London Metal Exchange στο Σύνδεσμο Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας φιλοξένησε στις 1 & 2 Δεκεμβρίου 2025, τον κ. John Williamson, Chairman of London Metal Exchange (LME) καθώς και την κα Georgina Hallett, Chief Sustainability Officer and Head Of Physicals Market of LME, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

To Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME) αποτελεί τον κορυφαίο παγκόσμια χρηματιστηριακό άξονα αναφοράς για τα μέταλλα, κάτι που αφορά αρκετές ελληνικές μεταλλουργικές-και μάλιστα εξαγωγικές- επιχειρήσεις με διεθνές αποτύπωμα.

Την Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε το Annual Lecture Dinner του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας στην Αίγλη Ζαππείου με επίσημο ομιλητή τον κ. John Williamson.

Ο Πρόεδρος του ΣΒΣΕ εγκαινίασε το θεσμό του Annual Lecture Dinner, τονίζοντας τη σημασία του όχι μόνο για τον Σύνδεσμο αλλά και για την επιχειρηματική κοινότητα της χώρας. Ο κ. Λώλος σημείωσε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, τη διασφάλιση της εφοδιαστικής αλυσίδας κρίσιμων πρώτων υλών και την επίτευξη Στρατηγικής Αυτονομίας, ως αναγκαίες προϋποθέσεις για την Πράσινη και την Ψηφιακή Μετάβαση. Σε αυτό το πλαίσιο, πρωτοβουλίες όπως το Green Deal και τα σχετικά ευρωπαϊκά μέτρα για τη βιομηχανία, την κυκλική οικονομία και τις κρίσιμες πρώτες ύλες καθορίζουν τις κατευθύνσεις πολιτικής. Τόνισε επίσης πως η Ελλάδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο χάρη στα ορυκτά της αποθέματα, τη δυναμική μεταλλουργική βιομηχανία και τα νέα έργα εξόρυξης, επεξεργασίας και ανακύκλωσης κρίσιμων υλικών. Μέσα σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικών εντάσεων και διαταραχών στις αλυσίδες εφοδιασμού, η επιλογή του θέματος της εκδήλωσης είναι εύλογη, ενώ η παρουσία του Προέδρου του London Metal Exchange, John Williamson—μιας εξέχουσας προσωπικότητας στη διεθνή αγορά μετάλλων—υπογραμμίζει τη σημασία της παγκόσμιας εμπορίας μετάλλων και του ρόλου του LME στη διαμόρφωση των τιμών, τη διαχείριση ρίσκου και τη σταθερότητα της αγοράς.

Ο κ. Williamson παρουσίασε την ιστορία του LME, τον καθοριστικό ρόλο του στην παγκόσμια εμπορία μετάλλων και την εξέλιξή του στη σημαντικότερη πλατφόρμα ανακάλυψης τιμών διεθνώς. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην περιβαλλοντική διάσταση της εμπορίας μετάλλων, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη του LME Passport, ενός ψηφιακού μητρώου πιστοποιητικών που σήμερα φιλοξενεί περισσότερα από 13 εκατομμύρια ηλεκτρονικά πιστοποιητικά και πάνω από 1.300 γνωστοποιήσεις βιωσιμότητας. Το εργαλείο αυτό ενισχύει την ιχνηλασιμότητα και υποστηρίζει μηχανισμούς συμμόρφωσης όπως ο Μηχανισμός Συνοριακής Εφαρμογής Άνθρακα (CBAM).

Παράλληλα, εξήγησε την πρόταση του LME για ένα πρωτοποριακό μοντέλο τιμολόγησης βιώσιμων μετάλλων, το οποίο θα βασίζεται σε δημοσιευμένες τιμές premium για το αλουμίνιο, τον χαλκό, το νικέλιο και τον ψευδάργυρο, σύμφωνα με επαληθευμένα αποτυπώματα άνθρακα και άλλα πιστοποιητικά βιωσιμότητας. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας, την τόνωση της ανάπτυξης της αγοράς και την ανάδειξη της οικονομικής αξίας των μετάλλων χαμηλών εκπομπών και υπεύθυνης παραγωγής, τοποθετώντας το LME στο επίκεντρο των διεθνών προσπαθειών αποανθρακοποίησης του κλάδου. Τέλος, ανέλυσε το ρόλο του LME ως προς τις κρίσιμες πρώτες ύλες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Μετά την διάλεξη ακολούθησε η διεξαγωγή διαλόγου βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στους δυο επισκέπτες από τους συμμετέχοντες.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας κ. Ελευθέριος Κρητικός, η Προέδρος της Εκτελεστικής Επίτροπης του ΣΕΒ κα Ράνια Αικατερινάρη, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέλη του Συνδέσμου, καθώς και εκπρόσωποι επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των βασικών μετάλλων.

Την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025, ο κ. John Williamson και η κα Georgina Hallett πραγματοποίησαν επίσκεψη στις παραγωγικές εγκαταστάσεις των εταιρειών Metlen Energy & Metals και ElvalHalcor S.A., όπου ενημερώθηκαν για τις σύγχρονες βιομηχανικές πρακτικές και τις επενδύσεις στους τομείς των μετάλλων. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με ξενάγηση στο Ελληνικό Κέντρο Ερεύνης Μετάλλων (ΕΛΚΕΜΕ). Τους προσκεκλημένους συνόδευσαν ο Πρόεδρος του ΣΒΣΕ, κ. Πάνος Λώλος, καθώς και ο Α’ Αντιπρόεδρος, κ. Ιωάννης Καρναχωρίτης.