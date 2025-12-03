Πρόβλημα ηλεκτροδότησης στη γραμμή 3 του Μετρό

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δημοσιεύθηκε: 3 Δεκεμβρίου 2025 - 17:59

Πρόβλημα ρευματοδότησης που παρουσιάστηκε, οδήγησε σε προσωρινές κυκλοφοριακές αλλαγές στην Γραμμή 3 του Μετρό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, η κυκλοφορία διεξάγεται προσωρινά στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο-Εθνική Άμυνα, ενώ το πρόβλημα οφείλεται στη ΔΕΗ και εντοπίζεται στο τμήμα Χολαργός – Δουκίσσης Πλακεντίας.

