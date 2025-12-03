Στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών της Ε.Ε. ο Κ. Κυρανάκης

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα μεταβεί στις Βρυξέλλες, για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025.

Στο επίκεντρο των εργασιών βρίσκονται η Οδηγία για τα Βάρη και τις Διαστάσεις και το Πακέτο Οδικής Καταλληλότητας, με έμφαση στην οδική ασφάλεια, την κοινωνική διάσταση και την προώθηση πράσινων μεταφορών.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο αναπληρωτής υπουργός θα συμμετάσχει, σήμερα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στην τελετή υπογραφής Μνημονίου Κατανόησης για την τριμερή συνεργασία Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Διαδρόμου Βαλτικής-Μαύρης Θάλασσας-Αιγαίου. Επιπλέον, στις 5 Δεκεμβρίου θα παραστεί στο Συμβούλιο Υπουργών Κοινότητας Μεταφορών ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων. Με τις παρεμβάσεις του θα αναδείξει την εθνική προτεραιότητα των έργων διασυνδεσιμότητας και τη δέσμευση της Ελλάδας για ανθεκτικές, πράσινες και κοινωνικά δίκαιες μεταφορές.

Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί επαφές με ομολόγους, μεταξύ των οποίων με τον Ιρλανδό και τον Λιθουανό υπουργό, με έμφαση στην προετοιμασία της ελληνικής Προεδρίας το β' εξάμηνο του 2027.

