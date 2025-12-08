Έμφαση στα ψηφιακά εργαλεία και για τον έλεγχο παρατυπιών στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, δίνει το υπουργείο Υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για τεχνολογία τριπλής νοημοσύνης, ανέφερε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στο Healthcare Transformation 2025.

Όπως ανέφερε, ο έλεγχος της δαπάνης και του clawback έχει βασιστεί σε μία σειρά ψηφιακών εργαλείων. "Στην ψηφιοποίηση προηγούμαστε σχεδόν όλων των άλλων ευρωπαϊκών κρατών και συγκρίνουμε τον εαυτό μας μόνο με την Εσθονία, ίσως μόνο με αυτή", επισήμανε, για να διευκρινίσει:

"Έχουμε 100% ηλεκτρονική συνταγογράφηση, σε λίγους μήνες θα έχουμε και ηλεκτρονική συνταγογράφηση 100% στα νοσοκομεία, κάτι που αποτελεί μεγάλο διαρθρωτικό μέτρο για τον έλεγχο της δαπάνης του clawback για το 2026. Έχουμε τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας σε λειτουργία και το My Health App στο κινητό μας τηλέφωνο. Έχουμε εντάξει στο σύστημα τα ηλεκτρονικά ραντεβού με γιατρό, που ήδη έχουν κάνει χρήση πάνω από ένα εκατομμύριο ασθενείς. Από 15 Δεκεμβρίου στο My Health App και στο 1566 θα υπάρχει η δυνατότητα του ηλεκτρονικού ραντεβού με διαγνωστικό κέντρο σε δημόσια δομή".

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, με τις παρεμβάσεις αυτές λύνεται ένα πρόβλημα για όσους κάνουν εξετάσεις εκτός ιδιωτικών κέντρων. Σε σχέση με τις άλλες παρεμβάσεις, έκανε λόγο για εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων κλειδωμένων του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Φάρμακο

Αναφερόμενος στη φαρμακευτική δαπάνη, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε πως υπάρχει διάλογος με την αγορά. Έκανε λόγο για σημαντική αύξηση της δαπάνης και πτωτική τάση του clawback, "όχι ενδεχομένως στο βαθμό που θα το επιθυμούσαμε", όπως είπε.

Τόνισε πως η προσπάθεια συνεχίζεται, σχολιάζοντας ότι οι νέες θεραπείες και γενικά η φαρμακευτική δαπάνη δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό των νοσοκομείων, καθώς όλα γίνονται μέσω της ΕΚΑΠΥ, ενώ υπάρχει κεντρικός έλεγχος.

Σε σχέση με τις νέες θεραπείες υψηλού κόστους, ο υπουργός υπογράμμισε πως οι νέες θεραπείες είναι "συγκλονιστικές", αλλά δεν έχει την αυταπάτη πως θα πληρώνει τα πάντα: "Καμία χώρα δεν πληρώνει τα πάντα", αναφέροντας: "Αν δείτε στην Αμερική, ο πρόεδρος Τραμπ έβαλε στο θέμα τη φαρμακευτική πολιτική. Οι ΗΠΑ δεν πλήρωνε τα πάντα. Ένα άτομο που πιστεύει ότι η Ελλάδα θα πληρώνει τα πάντα, είναι εκτός λίγο πραγματικότητας".

Για τα νοσοκομεία, είπε πως η φαρμακευτική δαπάνη δεν ανέβηκε το 2023 - 2024, ενώ ανέβηκε αρκετά το 2024 - 2025. Ο κύριος λόγος που ανέβηκε - σημείωσε - είναι γιατί έχουμε εγκρίνει στο ενδιάμεσο πολλές νέες ενδείξεις και πολλές νέες θεραπείες.

"Το 2024, είχαμε περίπου 11.500 θεραπείες στο μητρώο των ογκολογικών ασθενών, οι οποίες το 2025 έφτασαν τις 23.000, σχεδόν διπλάσιες", τόνισε, για να αναφέρει:

"Προφανώς, όταν οι διπλάσιοι ασθενείς λαμβάνουν εξαιρετικά ακριβές θεραπείες, θα αυξηθεί και η δαπάνη. Όταν εγκρίνονται νέες ενδείξεις, προφανώς θα αυξηθεί η δαπάνη. Έχουμε βάλει επιπλέον χρήματα και το 2024 και το 2025 στα νοσοκομεία, αλλά η εξέλιξη της δαπάνης είναι ταχύτερη".

Ο κ. Γεωργιάδης προανήγγειλε πως με την εφαρμογή των νέων εργαλείων έως το τέλος του έτους και τον περιορισμό των ΑΜΚΑ, το 2026 θα περιοριστεί η δαπάνη κατά 100 εκατομμύρια ευρώ, ενώ με την εφαρμογή των φίλτρων στη συνταγογράφηση θα επιφέρει ετήσια εξοικονόμηση 200 εκατομμυρίων ευρώ.

Διαγωνισμός

Για τον έλεγχο της συνταγογράφησης φαρμάκων, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε πως είναι στον αέρα διαγωνισμός για τεχνολογία τριπλής νοημοσύνης για τον έγκαιρο εντοπισμό υπερσυνταγογράφησης ή λάθος συνταγογράφησης ή διεφθαρμένης συνταγογράφησης. Διευκρίνισε αναλυτικά τα ακόλουθα:

Έχει εγκαινιαστεί η συνεργασία με την αμερικανική εταιρεία Sword Health, για την εισαγωγή της διαδικασίας ψηφιακού βοηθού στην επιλογή ασθενών (τριάζ) των νοσοκομείων, που θα κάνει πολύ μεγάλη διαφορά μέχρι το 2026. Την ίδια ώρα, έχουν μπει στο ηλεκτρονικό σύστημα χιλιάδες ασθενών στα Επείγοντα που έχει συμβάλει καίρια στη μείωση του μέσου χρόνου αναμονής στην εφημερία.

Ο υπουργός Υγείας εκτίμησε πως τον Φεβρουάριο το σύστημα θα έχει τοποθετηθεί παντού, για να μπορούμε να πηγαίνουμε στο επόμενο βήμα, που είναι να έχουμε αναρτημένη στο My Health App τον μέσο χρόνο αναμονής σε ένα νοσοκομείο σε πραγματικό χρόνο.

Ανέφερε πως έχουν εφαρμοστεί θέματα τεχνητής νοημοσύνης στα Επείγοντα των νοσοκομείων, με θεαματικά αποτελέσματα ταχύτητας στην εξυπηρέτηση των ασθενών.

Ανακοίνωσε, παράλληλα, το πρώτο πρόγραμμα για τη μετεγχειρητική και μετανοσοκομειακή παρακολούθηση μέσω τεχνητής νοημοσύνης της πορείας των ασθενών, για να μπορούμε να παρακολουθήσουμε πώς πάνε οι ασθενείς αφού φύγουν από τα νοσοκομεία.

Έχει εφαρμοστεί το ηλεκτρονικό σύστημα αυτοαξιολόγησης των των νοσοκομείων, όπου οι ίδιοι ασθενείς έχουν τον λόγο και λένε τι γίνεται καλά και τι άσχημα.