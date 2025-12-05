Προχωρημένες επαφές για πώληση της Innovis Pharma

Σε διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων εξαγοράς από ξένους και Έλληνες ενδιαφερόμενους, βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες η Innovis Pharma AE, η οποία ανήκει στην VNK Capital της οικογένειας Βασίλη (φωτ.) και Νέλλης Κάτσου, καθώς και στην οικογένεια Βασιλόπουλου.

Πρόκειται για ένα deal αναμενόμενου ύψους πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, που εφόσον υλοποιηθεί θα σηματοδοτήσει νέες σημαντικές ανακατατάξεις στην ελληνική αγορά φαρμάκου.

Παρότι η εταιρεία επισήμως «δεν επιβεβαιώνει, ούτε διαψεύδει», διασταυρωμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι προηγήθηκε οργανωμένη διαδικασία με την πρόσληψη και διεθνούς συμβούλου, η οποία βρίσκεται πλέον στη φάση των τελικών αποφάσεων.

Η Innovis έχει βρεθεί στη δεύτερη θέση της ελληνικής αγοράς στο τομέα των γεννόσημων φαρμάκων, μετά από μια ταχύτατη πορεία ανάπτυξης που ξεκίνησε με την ίδρυση της το 2018, από τις δύο οικογένειες οι οποίες είχαν και προηγούμενη επιτυχημένη δραστηριοποίηση στο χώρο.

Πριν δημιουργηθεί η Innovis, η οικογένεια Κάτσου είχε την ιδιοκτησία της Pharmathen, ο έλεγχος της οποίας πέρασε αρχικά στη BC Partners, το 2015, στο μεγαλύτερο deal που έχει γίνει στην Ελλάδα, στο συγκεκριμένο κλάδο, ενώ στη συνέχεια μεταβιβάστηκε σε ποσοστό 100%, στην Partners Group.

Η οικογένεια Βασιλόπουλου ήταν μέτοχος της Specifar o έλεγχος της οποίας μεταβιβάστηκε τo 2011 στον σημερινό διεθνή όμιλο της Teva Pharmaceuticals, που εδρεύει στο Ισραήλ.

Η Innovis καλύπτει όλους τους σημαντικούς θεραπευτικούς τομείς με γενόσημα αλλά και με καινοτόμα προϊόντα, ενώ παράλληλα εμπορεύεται καθιερωμένα και αναπτυσσόμενα προϊόντα Over The Counter και καλλυντικά.

Συνολικά καλύπτει 16 θεραπευτικούς τομείς, η εμπορική της ομάδα αποτελείται από 230 εξειδικευμένους επαγγελματίες, προωθεί απευθείας πωλήσεις σε 1000 φαρμακεία και καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στην αγορά των γενοσήμων.

Από το 2023, ο όμιλος έχει επεκτείνει επίσης τις δραστηριότητές του στον τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ιδρύοντας τη θυγατρική εταιρεία «Innovis Medical Devices SA»