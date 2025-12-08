"Βρισκόμαστε σε ένα μεταίχμιο σε ό,τι αφορά τη φαρμακευτική περίθαλψη. Γίνονται σημαντικές προσπάθειες στην Ελλάδα και διεθνώς για την αλλαγή του υποδείγματος της περίθαλψης και στο κέντρο όλων αυτών βρίσκεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός".

Τα παραπάνω ανέφερε ο Κώστας Παναγούλιας, αναπληρωτής πρόεδρος του ΣΦΕΕ, αντιπρόεδρος της ΒΙΑΝΕΞ και γενικός διευθυντής της ΒΙΑΝ, μιλώντας στο Healthcare Transformation 2025.

Ο κ. Παναγούλιας αναγνώρισε πως η Ελλάδα έχει κάνει μεγάλα βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. "Βέβαια, ο μετασχηματισμός στην Υγεία δεν περιορίζεται μόνο στο κομμάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού, αλλά έχουμε και τις νέες τεχνολογίες οι οποίες μπαίνουν στο σύστημα", είπε, για να διευκρινίσει:

"Όλοι θα έχουμε ακούσει για το 3D printing, την εφαρμογή της ρομποτικής στις χειρουργικές επεμβάσεις και άλλα θέματα που σχετίζονται με τον μετασχηματισμό της Υγείας. Ακόμη και η Φαρμακοβιομηχανία με το AI έχει σημαντικές προκλήσεις μπροστά της".

Ο ομιλητής αναφέρθηκε και στο θέμα των big data και απευθυνόμενος στον υπουργό Υγείας, είπε πως, όσον αφορά τα φάρμακα, έχει πληθώρα στοιχείων τα οποία μπορεί να αξιοποιήσει και να χρησιμοποιήσει για τον σχεδιασμό της φαρμακευτικής πολιτικής: "Ο ΕΟΦ έχει στοιχεία, η ΗΔΙΚΑ έχει στοιχεία, τα νοσοκομεία και η ΕΚΑΠΥ έχουν στοιχεία, διάφοροι άλλοι οργανισμοί επίσης έχουν σημαντικά στοιχεία", τόνισε.

Χαρακτήρισε πολύ σημαντικό όλα αυτά να ενσωματωθούν σε μια κοινή πλατφόρμα και να μπορέσουν να βοηθήσουν στον σχεδιασμό της φαρμακευτικής πολιτικής. "Θα έλεγα ότι έχουμε τα στοιχεία, αλλά δεν έχουμε τον τρόπο να τα εκμεταλλευόμαστε", σχολίασε.

Για τις παρεμβάσεις στις τιμές των φαρμάκων στις ΗΠΑ, ο κ. Παναγούλιας σημείωσε πως, ανεξάρτητα αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανένας με τον πρόεδρο Τραμπ, δικαίως άνοιξε το θέμα, γιατί όντως τα φάρμακα στην Αμερική, λόγω της ιδιομορφίας του συστήματος, είναι πολύ ακριβότερα από ό,τι είναι στις ευρωπαϊκές χώρες.

"Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έχουν χαμηλές τιμές, να μπουν πλέον στο focus ας πούμε των αμερικανικών αρχών και να συγκρίνονται οι τιμές τους με τις τιμές στην Αμερική. Το αποτέλεσμα που μπορεί να προκύψει από αυτό μάλλον είναι διττό", υπογράμμισε.