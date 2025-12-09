Σπανάκης: Πάνω από 485 συνεργασίες των ΟΤΑ με πόλεις της Ν.Α. Ευρώπης

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ο υφυπουργός Εσωτερικών επισήμανε ότι από τους 332 Δήμους της Χώρας έχουν υλοποιηθεί πάνω από 485 συνεργασίες με αντίστοιχες πόλεις της Κύπρου, της Ιταλίας, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, της Σερβίας και της Αλβανίας.

Δημοσιεύθηκε: 9 Δεκεμβρίου 2025 - 22:03

Έμφαση στην προσπάθεια διεθνών συνεργασιών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α., Α΄ και Β΄ βαθμού) με τους αντίστοιχους φορείς των κρατών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης έδωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης στη συνάντηση που είχε χθες με τον ειδικό απεσταλμένο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης (Κ.Σ.) του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη (Ο.Α.Σ.Ε.), Κυριάκο Χατζηγιάννη και τον επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Κ.Σ. του Ο.Α.Σ.Ε., βουλευτή 'Αγγελο Συρίγο.

Ειδικότερα, ο υφυπουργός Εσωτερικών μιλώντας για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδος στις διεργασίες διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισήμανε ότι από τους 332 Δήμους της Χώρας έχουν υλοποιηθεί πάνω από 485 συνεργασίες με αντίστοιχες πόλεις της Κύπρου, της Ιταλίας, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, της Σερβίας και της Αλβανίας. "Αυτές οι συνεργασίες δεν αφορούν μόνον αδελφοποιήσεις πόλεων, αλλά και μνημόνια κατανόησης, πρωτόκολλα φιλίας και συμμετοχή σε προγράμματα που αφορούν σε ζητήματα πολιτικής προστασίας, κοινωνικής συνοχής, περιβαλλοντικής διαχείρισης και ψηφιακής διακυβέρνησης".

Επίσης, ανέφερε ότι στο πλαίσιο της υποστήριξης που παρέχει το Υπουργείο Εσωτερικών στις διεθνείς συνεργασίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προχώρησε στην έκδοση ενός Πρακτικού Οδηγού για τις Διεθνείς Συνεργασίες των Ο.Τ.Α.

Σε δηλώσεις του ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης τόνισε ότι «η Ελλάδα θα έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διεύρυνση των συνεργασιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς με τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης δημιουργούνται οι προϋποθέσεις εκείνες, ώστε να μπορεί η κάθε τοπική κοινωνία, το κάθε Δημοτικό Συμβούλιο να συνεργαστεί πολλαπλά και σε διαφορετικά επίπεδα με άλλες Χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».

