Προχωρά διεθνής διαγωνισμός για το λιμάνι της Ελευσίνας

Σε ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό για την υποπαραχώρηση τμημάτων του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας προχωράει άμεσα η κυβέρνηση. Ο διαγωνισμός αναμένεται να προκηρυχθεί το συντομότερο και πάντως εντός του πρώτου τριμήνου του 2026 και θα διεξαχθεί από το Υπερταμείο.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, η σχετική εντολή προέρχεται από την Προεδρία της Κυβέρνησης και εντάσσεται, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της αναβάθμισης της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας αλλά και της δημιουργίας ενός εναλλακτικού του Πειραιά εμπορικού λιμένα στην Αττική. Το θέμα, που συγκεντρώνει αυξημένο αμερικανικό ενδιαφέρον, συζητήθηκε χθες κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας με την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Ο διαγωνισμός θα περιλαμβάνει τμήματα της χερσαίας ζώνης του λιμένα της Ελευσίνας συμπεριλαμβανομένης της έκτασης στη θέση Βλύχα για την οποία υπάρχει από καιρό σχέδιο μεταφοράς του κεντρικού λιμένα της Ελευσίνας. Το σημείο έχει απόσταση μόλις 1,5 χιλιόμετρο από την εθνική οδό και μικρότερη των 5 χιλιομέτρων από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Εχει εύκολη πρόσβαση στο σιδηροδρομικό δίκτυο και γειτνιάζει με το υπό ανάπτυξη Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο και δεν σχετίζεται με το λιμάνι στα ναυπηγεία της Ελευσίνας, η αναβάθμιση του οποίου επίσης προχωράει.

Στον διαγωνισμό θα υπάρχουν ποιοτικά κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, όπως το ύψος των επενδύσεων και ο χρόνος μέσα στον οποίο θα υλοποιηθούν, ενώ θα ισχύουν αυτονόητα όλες οι προϋποθέσεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής έννομης τάξης. Μεταξύ αυτών και η αξιολόγηση της παραχώρησης ως στρατηγικής υποδομής ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.