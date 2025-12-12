Η σύσταση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για διατήρηση της ανάπτυξης

Τη Φθινοπωρινή Έκθεση 2025 αναφορικά με τις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές εξελίξεις της ελληνικής οικονομίας, δημοσίευσε το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ).

Σύμφωνα με αυτή:

Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να εμφανίζει θετικές επιδόσεις το 2025, παρά την αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον και τις γεωπολιτικές προκλήσεις. Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2% στο πρώτο εξάμηνο, με κύριους μοχλούς την ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις, ενώ η ανάπτυξη για το σύνολο του έτους εκτιμάται στο 2,1–2,2%.

Η στήριξη από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και οι αυξημένες άμεσες ξένες επενδύσεις ενισχύουν τη δυναμική της οικονομίας, ενώ ο πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί στο 3% για το 2025. Η ανεργία συνεχίζει να υποχωρεί και προβλέπεται στο 7,6% έως το τέλος του έτους, με στόχο περαιτέρω βελτίωση της αγοράς εργασίας και ενίσχυση των πραγματικών μισθών.

Η δημοσιονομική πολιτική παραμένει υπεύθυνη, με πρωτογενή πλεονάσματα 3,7% του ΑΕΠ το 2025 και ισοσκελισμένο ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης. Η επιτάχυνση αποπληρωμής τμήματος του χρέους αναμένεται να μειώσει τον λόγο χρέους/ΑΕΠ και να ενισχύσει την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας.

Η διατήρηση δημοσιονομικής σταθερότητας, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων και την προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, αποτελεί τον βασικό δρόμο για βιώσιμη ανάπτυξη, σταθερότητα και κοινωνική ευημερία.

Μπορείτε να βρείτε την Έκθεση στην ιστοσελίδα του ΕΔΣ εδώ.