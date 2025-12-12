#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση
Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη γαλάζια ΚΟ, δείτε live

Η σύσταση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για διατήρηση της ανάπτυξης

Τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας για το 2025 παραθέτει στην Φθινοπωρινή Έκθεση 2025 το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Ποιος είναι ο μόνος δρόμος για να διατηρήσει την αναπτυξιακή της πορεία. Οι κύριοι μοχλοί ανάπτυξης.

Η σύσταση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για διατήρηση της ανάπτυξης

Δημοσιεύθηκε: 12 Δεκεμβρίου 2025 - 11:51

Τη Φθινοπωρινή Έκθεση 2025 αναφορικά με τις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές εξελίξεις της ελληνικής οικονομίας, δημοσίευσε το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ).

Σύμφωνα με αυτή:

Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να εμφανίζει θετικές επιδόσεις το 2025, παρά την αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον και τις γεωπολιτικές προκλήσεις. Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2% στο πρώτο εξάμηνο, με κύριους μοχλούς την ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις, ενώ η ανάπτυξη για το σύνολο του έτους εκτιμάται στο 2,1–2,2%.

Η στήριξη από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και οι αυξημένες άμεσες ξένες επενδύσεις ενισχύουν τη δυναμική της οικονομίας, ενώ ο πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί στο 3% για το 2025. Η ανεργία συνεχίζει να υποχωρεί και προβλέπεται στο 7,6% έως το τέλος του έτους, με στόχο περαιτέρω βελτίωση της αγοράς εργασίας και ενίσχυση των πραγματικών μισθών.

Η δημοσιονομική πολιτική παραμένει υπεύθυνη, με πρωτογενή πλεονάσματα 3,7% του ΑΕΠ το 2025 και ισοσκελισμένο ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης. Η επιτάχυνση αποπληρωμής τμήματος του χρέους αναμένεται να μειώσει τον λόγο χρέους/ΑΕΠ και να ενισχύσει την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας.

Η διατήρηση δημοσιονομικής σταθερότητας, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων και την προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, αποτελεί τον βασικό δρόμο για βιώσιμη ανάπτυξη, σταθερότητα και κοινωνική ευημερία.

Μπορείτε να βρείτε την Έκθεση στην ιστοσελίδα του ΕΔΣ εδώ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τι κερδίζει η Ελλάδα ξεπληρώνοντας πρόωρα μνημονιακά δάνεια

Συνεδριάζει αύριο υπό τον πρωθυπουργό το Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής

Βουλή: Αρχίζει σήμερα η πενθήμερη συζήτηση για την ψήφιση του προϋπολογισμού

ΟΟΣΑ: Ανάπτυξη 2,2% στην Ελλάδα το 2026, κάμψη στη συνέχεια

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο