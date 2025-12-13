#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Πιερρακάκης: Οι αποφάσεις του Eurogroup να έχουν άμεσο αποτύπωμα στους πολίτες

«Η Προεδρία του Eurogroup δεν είναι τίτλος κύρους. Είναι εργαλείο άσκησης πολιτικής. Η Ελλάδα επέστρεψε. Συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των λύσεων για το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον», τονίζει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Δημοσιεύθηκε: 13 Δεκεμβρίου 2025 - 14:24

«Η ανάληψη της Προεδρίας του Eurogroup αποτελεί μεγάλη τιμή, αλλά κυρίως μεγάλη ευθύνη. Σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη δοκιμάζεται, το κοινό μας στοίχημα είναι περισσότερη οικονομική ασφάλεια, ισχυρότερη ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή και στρατηγική αυτονομία σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτητα».

Αυτό επισημαίνει με άρθρο του στην εφημερίδα «Τα Νέα», ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στον απόηχο της εκλογής του ως πρόεδρος του Eurogroup. 

Όπως επισημαίνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης, «για την Ελλάδα, η σημερινή ημέρα έχει και έναν βαθύ συμβολισμό. Δέκα χρόνια μετά την κορύφωση της κρίσης χρέους, το κύμα της αμφισβήτησης και της δυσπιστίας,  η χώρα μας εδραιώνεται σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Με δημοσιονομική αξιοπιστία, σταθερή ανάπτυξη, μείωση της ανεργίας και με την εμπιστοσύνη των εταίρων και των αγορών αποκατεστημένη. Πρόκειται για μια συλλογική δικαίωση των θυσιών του ελληνικού λαού και μιας πορείας που απέδειξε ότι οι κοινωνίες μπορούν, μέσα από δύσκολες επιλογές, να σταθούν ξανά όρθιες».

Για τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, «η Προεδρία του Eurogroup δεν είναι τίτλος κύρους. Είναι εργαλείο άσκησης πολιτικής. Θα εργαστούμε ώστε οι αποφάσεις του Eurogroup να έχουν άμεσο και πρακτικό αποτύπωμα στη ζωή των  πολιτών: περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, ουσιαστική πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις, στήριξη της νέας γενιάς και μια Ευρώπη που εμπνέει εμπιστοσύνη και αισιοδοξία».

Και καταλήγει ο Κυριάκος Πιερρακάκης:

«Η Ελλάδα επέστρεψε. Συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των λύσεων για το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον».

