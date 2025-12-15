#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ανοδος 3,3% στην παραγωγή των κατασκευαστικών εταιρειών το τρίτο τρίμηνο

Ωστόσο, σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο καταγράφεται κάμψη 2,3% σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Δημοσιεύθηκε: 15 Δεκεμβρίου 2025 - 12:25

Η εξέλιξη του Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές, με έτος βάσης 2021=100,0 και περίοδο αναφοράς το Γ΄ τρίμηνο 2025, σύμφωνα με προσωρινά και διορθωμένα ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, έχει ως εξής:

Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Γ΄ τριμήνου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2024, παρουσίασε αύξηση 3,3% έναντι αύξησης 18,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το 2023.

Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Γ΄ τριμήνου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου 2025, παρουσίασε μείωση 2,3% έναντι μείωσης 0,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Γ΄ τριμήνου 2024 με το Β΄ τρίμηνο 2024.

Ο εποχικά διορθωμένος Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Γ΄ τριμήνου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου 2025, παρουσίασε μείωση 1,1%.

 

