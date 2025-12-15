Κεραμέως: Οι τρεις βασικοί στόχοι για την αγορά εργασίας το 2026

Τον προϋπολογισμό του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για το έτος 2026 παρουσίασε σήμερα (15/12) στη Βουλή η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, υπογραμμίζοντας τις θετικές προοπτικές που έχει αναπτύξει η αγορά εργασίας στη χώρα μας.

«Παρουσιάζουμε σήμερα τον Προϋπολογισμό του έτους 2026 του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σε μία συγκυρία ιδιαιτέρως θετική για την αγορά εργασίας, ευνοϊκή για την κοινωνική ασφάλιση, με σταθερά αισιόδοξη προοπτική για την οικονομία και τη χώρα μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στην πορεία της αγοράς εργασίας το 2025, η υπουργός υπογράμμισε ότι η ανεργία συνέχισε την πτωτική της πορεία, υποχωρώντας στο 8,2%, στα χαμηλότερα σημεία των τελευταίων 17 ετών, ενώ πάνω από 500.000 συμπολίτες μας έχουν βρει εργασία τα τελευταία έξι χρόνια. Παράλληλα, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, η απασχόληση στη χώρα έφτασε στο 71,3%, σημειώνοντας νέο ρεκόρ σε τριμηνιαίο επίπεδο, ενώ οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης ξεπέρασαν το 76,4%. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η κ. Κεραμέως και στη σημαντική αύξηση των μισθών από το 2019:

Ο κατώτατος μισθός ανέρχεται πλέον στα 880 ευρώ, με σωρευτική αύξηση 35,4% και στόχο τα 950 ευρώ έως τον Απρίλιο του 2027.

Ο μέσος μισθός πλήρους και μερικής απασχόλησης διαμορφώθηκε στα 1.342 ευρώ, αυξημένος κατά 28,3% σε σχέση με το 2019, ενώ ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στα 1.478 ευρώ, με στόχο τα 1.500 ευρώ έως το 2027.

«Όλα αυτά δεν έγιναν τυχαία. Είναι το αποτέλεσμα ολοκληρωμένου σχεδιασμού και συστηματικής προσπάθειας που αποδίδει θετικά αποτελέσματα», τόνισε η υπουργός, επισημαίνοντας ότι αποτελούν καρπό συστηματικού σχεδιασμού, στοχευμένων προγραμμάτων απασχόλησης, επανεκπαίδευσης και επανακατάρτισης εργαζομένων, Ημερών Καριέρας της ΔΥΠΑ και πρωτοβουλιών όπως το ReBrain Greece.

Στη συνέχεια, η κα Κεραμέως ανέδειξε τη θετική επίδραση της αύξησης της απασχόλησης και των μισθών στα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «η ψηφιακή κάρτα εργασίας που προστατεύει σχεδόν 2 εκ. εργαζομένους βοηθά στην καταπολέμηση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, με αποτέλεσμα την εκτόξευση της δήλωσης υπερωριών κατά 2,2 εκατομμύρια το 2025 σε σχέση με το 2024. Και η αύξηση αυτή των υπερωριών δημιούργησε ένα πλεόνασμα 800 εκ. ευρώ μόνο το 2024, που επιστρέφεται στους πολίτες μέσω μείωσης φόρων». Επιπλέον, όπως ανέφερε, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,5% έδωσε περαιτέρω ώθηση στην επιχειρηματικότητα, την απασχόληση και τη μείωση της ανεργίας.

Όπως τόνισε, μέσα σε αυτό το οικονομικό περιβάλλον, οι προβλέψεις για τον προϋπολογισμό του 2026 του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είναι αυξημένες κατά 433 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2025. Τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές αναμένεται να είναι αυξημένα κατά σχεδόν 1 δισ. ευρώ έναντι των εσόδων του 2025, αύξηση που οφείλεται στη βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών, στην αύξηση του κατώτατου μισθού και στη συνεπαγόμενη αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων αλλά και ως αποτέλεσμα των μέτρων ενίσχυσης των μηχανισμών της εποπτείας της αγοράς εργασίας.

Τρεις βασικοί στόχοι για το 2026

Στον τομέα της εργασίας, η Υπουργός έθεσε τρεις βασικούς στόχους για το 2026:

Πρώτος στόχος, νομοθέτηση της Κοινωνικής Συμφωνίας για τις συλλογικές συμβάσεις στις αρχές του 2026 . «Η συμφωνία αυτή οδηγεί σε περισσότερες και ευκολότερα επεκτάσιμες συλλογικές συμβάσεις, μέσω των οποίων οι εργαζόμενοι θα δουν υψηλότερους μισθούς και θα εργάζονται με καλύτερους όρους και με υψηλότερη προστασία, οι επιχειρήσεις θα απολαμβάνουν μεγαλύτερη σταθερότητα και όλη η αγορά εργασίας θα ρυθμίζεται από σαφείς κανόνες», πρόσθεσε η κα Κεραμέως. «Η Κοινωνική Συμφωνία, αξίζει μία επιπλέον αναφορά. Η σημασία της υπερβαίνει το πεδίο των εργασιακών σχέσεων. Αφορά τη λειτουργία της Δημοκρατίας μας. Αποδεικνύει ότι το κράτος μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την εύρεση πεδίων σύγκλισης και ως εγγυητής εμπιστοσύνης. Ότι ο διάλογος, όταν είναι πραγματικός και όχι προσχηματικός, μπορεί να γίνει εργαλείο ανάπτυξης, σταθερότητας και κοινωνικής συνοχής» ανέφερε η κα Κεραμέως.

. «Η συμφωνία αυτή οδηγεί σε περισσότερες και ευκολότερα επεκτάσιμες συλλογικές συμβάσεις, μέσω των οποίων οι εργαζόμενοι θα δουν υψηλότερους μισθούς και θα εργάζονται με καλύτερους όρους και με υψηλότερη προστασία, οι επιχειρήσεις θα απολαμβάνουν μεγαλύτερη σταθερότητα και όλη η αγορά εργασίας θα ρυθμίζεται από σαφείς κανόνες», πρόσθεσε η κα Κεραμέως. «Η Κοινωνική Συμφωνία, αξίζει μία επιπλέον αναφορά. Η σημασία της υπερβαίνει το πεδίο των εργασιακών σχέσεων. Αφορά τη λειτουργία της Δημοκρατίας μας. Αποδεικνύει ότι το κράτος μπορεί να λειτουργήσει ως για την εύρεση πεδίων σύγκλισης και ως εγγυητής εμπιστοσύνης. Ότι ο διάλογος, όταν είναι πραγματικός και όχι προσχηματικός, μπορεί να γίνει εργαλείο ανάπτυξης, σταθερότητας και κοινωνικής συνοχής» ανέφερε η κα Κεραμέως. Δεύτερος στόχος, η περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας . «Το επόμενο βήμα είναι να διεισδύσουμε κι άλλο στον σκληρό πυρήνα της ανεργίας, και κάτω από το 8%, με έμφαση στις γυναίκες, τους νέους, τους συμπολίτες μας με αναπηρία και τους συνταξιούχους, με στοχευμένες πολιτικές για την ανάδειξη και αξιοποίηση των δεξιοτήτων τους. Παράλληλα, συνεχίζουμε την προσπάθεια προσέλκυσης και άλλων Ελλήνων του εξωτερικού στο πλαίσιο νέων δράσεων ReBrain Greece», ανέφερε η υπουργός.

. «Το επόμενο βήμα είναι να διεισδύσουμε κι άλλο στον σκληρό πυρήνα της ανεργίας, και κάτω από το 8%, με έμφαση στις γυναίκες, τους νέους, τους συμπολίτες μας με αναπηρία και τους συνταξιούχους, με στοχευμένες πολιτικές για την ανάδειξη και αξιοποίηση των δεξιοτήτων τους. Παράλληλα, συνεχίζουμε την προσπάθεια προσέλκυσης και άλλων Ελλήνων του εξωτερικού στο πλαίσιο νέων δράσεων ReBrain Greece», ανέφερε η υπουργός. Τρίτος στόχος, η περαιτέρω επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, η οποία καλύπτει ήδη σχεδόν 2 εκ. εργαζόμενους σε τράπεζες, σούπερ μάρκετ, ασφαλιστικές εταιρείες, τουρισμό, εστίαση, βιομηχανία, λιανεμπόριο, χονδρεμπόριο, ενέργεια κ.ά. «Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας διασφαλίζει ότι κάθε ώρα εργασίας πληρώνεται, περιορίζει την αδήλωτη και την υποδηλωμένη εργασία και ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων», ανέφερε.

Οι στόχοι της κοινωνικής ασφάλισης

Στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, οι στόχοι που έθεσε η κα Κεραμέως περιλαμβάνουν:

Την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης 53 εκατομμυρίων χειρόγραφων καρτελών ενσήμων έως το 2026, με στόχο την περαιτέρω επιτάχυνση απονομής συντάξεων.

53 εκατομμυρίων χειρόγραφων καρτελών ενσήμων έως το 2026, με στόχο την περαιτέρω επιτάχυνση απονομής συντάξεων. Τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Την περαιτέρω μείωση των χρόνων αναμονής για ραντεβού στα ΚΕΠΑ, με ενίσχυση υποδομών, προσωπικού και ψηφιοποίηση διαδικασιών.

Κλείνοντας, η υπουργός δήλωσε ότι: «ο προϋπολογισμός που παρουσιάζουμε σήμερα αποτελεί μια σαφή πολιτική δέσμευση με απτό όφελος στην καθημερινότητα του εργαζομένου, του ανέργου, του συνταξιούχου: επενδύουμε στους ανθρώπους μας, στην εργασία τους και στην ασφάλειά τους. Και παράλληλα, ενδυναμώνουμε το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, ενισχύοντας τη βιωσιμότητά του και προστατεύοντας τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Κάθε πρωτοβουλία, κάθε δράση στοχεύει στο να είμαστε πιο χρήσιμοι στους πολίτες».