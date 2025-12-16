Παπαθανάσης: Δύο προσφορές για 750 κλίνες στο Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας

Δύο δεσμευτικές προσφορές για το έργο ΣΔΙΤ «Ανέγερση Φοιτητικών Εστιών στις Πανεπιστημιουπόλεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», προϋπολογισμού 84,95 εκατ. ευρώ, μέσω ΣΔΙΤ, με χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ), υπέβαλαν οι εταιρείες Metlen Energy & Metals και Aktor όμιλος εταιρειών.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση φοιτητικών εστιών, καθώς και την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας, συνολικής δυναμικότητας 750 κλινών σε τέσσερις πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας. Ειδικότερα, στην Πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ Κοζάνης προβλέπεται δυναμικότητα 350 ατόμων, στην Πανεπιστημιούπολη Φλώρινας 150 ατόμων, στην Πανεπιστημιούπολη Καστοριάς 150 ατόμων και στην Πανεπιστημιούπολη Πτολεμαΐδας 100 ατόμων.

Η υλοποίηση του εν λόγω έργου ΣΔΙΤ αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών, ενισχύοντας το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τονίζεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση των υφιστάμενων χώρων διαμονής, σε συνδυασμό με την ανέγερση νέων φοιτητικών εστιών, αναμένεται να επιφέρουν σημαντικά κοινωνικά οφέλη, παρέχοντας στους φοιτητές ένα σύγχρονο και υποστηρικτικό περιβάλλον διαβίωσης που θα τους επιτρέπει να επικεντρωθούν απρόσκοπτα στις σπουδές τους, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Παράλληλα, το έργο ενισχύει τη δυνατότητα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας να αναδειχθεί ως ένα σύγχρονο, εξωστρεφές και ελκυστικό ακαδημαϊκό περιβάλλον, ικανό να συγκεντρώσει και να διασυνδέσει τις ερευνητικές του δομές, ανταποκρινόμενο πληρέστερα στην ακαδημαϊκή και κοινωνική του αποστολή, όπως σημειώνεται.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, δήλωσε: «Η υποβολή δεσμευτικών προσφορών για το έργο ΣΔΙΤ των φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης και της φοιτητικής μέριμνας. Πρόκειται για το τέταρτο έργο ΣΔΙΤ στον τομέα της φοιτητικής στέγασης για το οποίο ολοκληρώνεται η διαγωνιστική διαδικασία, στο πλαίσιο ενός συνολικού προγράμματος έξι έργων στο σύνολο της χώρας, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης να επενδύει συστηματικά σε σύγχρονες πανεπιστημιακές υποδομές.

Η επιτυχής εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας αναδεικνύει την αποτελεσματική συνεργασία του Υπουργείου, της Μονάδας ΣΔΙΤ και των εμπλεκόμενων φορέων, διασφαλίζοντας την υλοποίηση έργων υψηλής κοινωνικής αξίας. Μέσα από την αξιοποίηση του θεσμού των ΣΔΙΤ, παρέχονται σύγχρονες, ασφαλείς και ποιοτικές συνθήκες διαβίωσης για τους φοιτητές, ενισχύεται η περιφερειακή ανάπτυξη και αναβαθμίζεται ουσιαστικά η ακαδημαϊκή ζωή, με σταθερό προσανατολισμό στη στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης και της νέας γενιάς».