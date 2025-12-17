Πώς το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ «ξεκλειδώνει» την εφαρμογή δύο εργασιακών νόμων

Την ψηφιακή ραχοκοκαλιά της νέας αγοράς εργασίας αναμένεται να αποτελέσει το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», το οποίο τίθεται σε πλήρη παραγωγική λειτουργία στις 16 Φεβρουαρίου 2026.

Μέσω του νέου, αναβαθμισμένου συστήματος καθίσταται δυνατή η πλήρης εφαρμογή ρυθμίσεων που θεσμοθετήθηκαν με τους δύο τελευταίους εργασιακούς νόμους, αλλά παραμένουν ανενεργές έως την ολοκλήρωση της μετάβασης στο νέο ψηφιακό περιβάλλον.

Όπως επισημαίνουν στελέχη του υπουργείου Εργασίας, η μετάβαση στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα, η οποία ξεκίνησε ήδη σε μεταβατική μορφή, δεν αποτελεί απλώς μια τεχνική αναβάθμιση. Το «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» συνιστά το βασικό εργαλείο εφαρμογής των δύο τελευταίων εργασιακών νόμων και σηματοδοτεί τη μετάβαση της αγοράς εργασίας σε ένα ενιαίο, ψηφιακό περιβάλλον, στο οποίο συγκεντρώνονται όλα τα δεδομένα που αφορούν την απασχόληση και, σε δεύτερη φάση, την κοινωνική ασφάλιση.

Η φιλοσοφία του νέου συστήματος συνοψίζεται στη λογική «όλα σε ένα»: ενιαία καταγραφή, ενιαία ροή δηλώσεων και ενιαίο σημείο αναφοράς για επιχειρήσεις, εργαζόμενους και ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Ο εργασιακός νόμος 5053/2023 εισήγαγε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης του χρόνου εργασίας, στη δυνατότητα παράλληλης απασχόλησης και στη διαφάνεια των όρων εργασίας. Ο νεότερος νόμος 5239/2025 προχώρησε περαιτέρω, καταργώντας έντυπα, απλουστεύοντας διαδικασίες και μεταφέροντας κρίσιμες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σε ψηφιακό περιβάλλον.

Το «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» αποτελεί το πληροφοριακό σύστημα μέσω του οποίου οι προβλέψεις αυτές αποκτούν λειτουργικό περιεχόμενο, μετατρέποντας τις νομοθετικές ρυθμίσεις σε καθημερινή διοικητική πρακτική.

Στο νέο σύστημα, η πρόσληψη, η μεταβολή και η λύση της εργασιακής σχέσης ενοποιούνται σε ψηφιακές δηλώσεις, αντικαθιστώντας πολλαπλά έντυπα και αποσπασματικές διαδικασίες και μειώνοντας γραφειοκρατίες.

Ενδεικτικά, μία πρόσληψη, ένας δανεισμός εργαζομένου ή μία μεταβίβαση προσωπικού δηλώνονται μέσω ενιαίας ψηφιακής ροής, ενώ η λύση της σχέσης εργασίας —ανεξαρτήτως αιτίας— καταχωρίζεται με μία ψηφιακή αναγγελία.

Η αλλαγή αυτή περιορίζει τον διοικητικό φόρτο, ιδιαίτερα για επιχειρήσεις με σύνθετες μορφές απασχόλησης, και μειώνει τον κίνδυνο λαθών ή καθυστερήσεων στη συμμόρφωση με την εργατική νομοθεσία.

Κεντρική καινοτομία του «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» είναι η μετατροπή του συστήματος από μηχανισμό υποβολής δηλώσεων σε ένα «ζωντανό» μητρώο απασχόλησης. Όλες οι μορφές εργασιακών σχέσεων —πλήρης, μερική, εκ περιτροπής, δανειζόμενη εργασία, παράλληλη απασχόληση— αποτυπώνονται σε πραγματικό χρόνο, με ενιαία κωδικοποίηση.

Η κατάργηση εντύπων, όπως ο ετήσιος πίνακας προσωπικού και οι δηλώσεις μερικής απασχόλησης, εντάσσεται στο ίδιο πλαίσιο απλοποίησης: τα στοιχεία τηρούνται πλέον ψηφιακά και είναι διαθέσιμα τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους εργαζόμενους και τις ελεγκτικές αρχές.

Παράλληλα, το «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» λειτουργεί ως θεμέλιο για τη διαλειτουργικότητα των δεδομένων απασχόλησης με τα στοιχεία κοινωνικής ασφάλισης, στο πλαίσιο του έργου «Αριάδνη». Προβλέπεται έτσι, η σταδιακή διασύνδεση με το νέο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ, ώστε τα δεδομένα απασχόλησης και ασφάλισης να ανταλλάσσονται αυτόματα.

Η διαλειτουργικότητα αυτή στοχεύει στη μείωση των επαναλαμβανόμενων δηλώσεων, αλλά και στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εποπτεία της αγοράς εργασίας, ενισχύοντας τον σχεδιασμό πολιτικών και τη στόχευση ελέγχων.

Για τις επιχειρήσεις, το νέο σύστημα υπόσχεται λιγότερη γραφειοκρατία, μεγαλύτερη προβλεψιμότητα και ένα ενιαίο σημείο αναφοράς για όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία. Για τους εργαζόμενους, προβλέπεται άμεση πρόσβαση στα δηλωμένα στοιχεία και σαφέστερη αποτύπωση των όρων εργασίας τους.

Όπως δήλωσε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, το νέο πληροφοριακό σύστημα στοχεύει στην ουσιαστική απλοποίηση των διαδικασιών, στην ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και στη διευκόλυνση της λειτουργίας των επιχειρήσεων μέσω της μείωσης της γραφειοκρατίας.