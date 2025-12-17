IRIS: Επέκταση εκτός συνόρων και νέα όρια για τις συναλλαγές

Βασικές επιδιώξεις και προτεραιότητες της ΔΙΑΣ για το 2026 αποτελούν η τεχνική διασύνδεση του IRIS με τα ευρωπαϊκά σχήματα άμεσων πληρωμών και η σταδιακή ενοποίηση της εμπειρίας χρήστη, ώστε οι συναλλαγές –εντός και εκτός Ελλάδας– να πραγματοποιούνται με την ίδια αμεσότητα.

Η αρχή θα γίνει με τις P2P πληρωμές εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026, δημιουργώντας τις βάσεις για διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων σε πραγματικό χρόνο, χωρίς ενδιάμεσους και χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες.

Ορόσημο

Στις 15 Ιανουαρίου του 2026 το τοπίο των άμεσων ψηφιακών πληρωμών στην Ελλάδα περνά σε μια νέα φάση ωρίμανσης καθώς θα ενεργοποιηθούν τα όρια για τις άμεσες μεταφορές χρημάτων μεταξύ ιδιωτών (P2P), αλλά και για τις πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες.

Σύμφωνα με τη διευθύνουσα σύμβουλος της ΔΙΑΣ Σταυρούλα Καμπουρίδου, τα ημερήσια όρια για τις συγκεκριμένες κατηγορίες συναλλαγών αυξάνονται στα 1.000 ευρώ. Για τις μεταφορές μεταξύ φυσικών προσώπων καθιερώνεται και μηνιαίο αθροιστικό όριο ύψος 5.000 ευρώ. Αντίθετα, στις εμπορικές συναλλαγές μέσω IRIS Commerce, το καθεστώς παραμένει χωρίς χρηματικά όρια.

Εκτός συνόρων

Το IRIS αποτελεί, σύμφωνα με την διοίκησή του, μια απάντηση έναντι των neobanks που οξύνουν τον ανταγωνισμό.

Η ένταξη του IRIS στο κοινό δίκτυο EuroPA, σε συνεργασία με συστήματα όπως το Bizum, το Blik και το Twint, θα δημιουργήσει ένα ενιαίο κοινό πλέγμα άμεσων πληρωμών με περισσότερους από 100 εκατομμύρια χρήστες σε δέκα χώρες. «Το εγχείρημα αυτό ανοίγει τον δρόμο για ένα μέλλον ψηφιακών συναλλαγών χωρίς σύνορα με την Ελλάδα να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωσή του», τόνισε η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας.

Οι αριθμοί

Σήμερα, περισσότεροι από 4,25 εκατομμύρια πολίτες χρησιμοποιούν την υπηρεσία IRIS P2P, με χιλιάδες νέες εγγραφές να προστίθενται καθημερινά. Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών ξεπερνά τα 300 εκατ. ευρώ, ενώ σε περιόδους αιχμής έχει αγγίξει ακόμη και τα 500 εκατ. ευρώ.

Η υιοθέτηση του IRIS P2Pro από ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις παρουσιάζει εντυπωσιακή δυναμική. Περισσότεροι από 580.000 επαγγελματίες έχουν ήδη ενταχθεί στο σύστημα, με υψηλή διείσδυση σε κλάδους όπως η υγεία, η αισθητική και οι τεχνικές ειδικότητες.

Η άμεση πληρωμή μέσω ΑΦΜ, κινητού ή QR code απλοποιεί τη διαδικασία, μειώνει το κόστος και ενισχύει τη διαφάνεια στις συναλλαγές.

Τα μεγέθη επιβεβαιώνουν τη σημασία του εγχειρήματος. Μέχρι το τέλος του 2025, οι συναλλαγές IRIS εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 120 εκατομμύρια, συνολική αξίας 11 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 4,5 δισ. ευρώ προέρχονται από το IRIS Commerce.

Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου, οι άμεσες πληρωμές αντιπροσώπευαν περίπου το 40% των μεταφορών πίστωσης στη χώρα, ποσοστό αισθητά υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.