Eurostat: Στο 2,8% αναθεωρήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα

Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2025, ο πληθωρισμός σε ετήσια βάση υποχώρησε σε δώδεκα κράτη-μέλη, παρέμεινε σταθερός σε πέντε και αυξήθηκε σε δέκα.

Δημοσιεύθηκε: 17 Δεκεμβρίου 2025 - 13:29

Με τη μικρότερη ποσοστιαία μεταβολή αναθεωρήθηκε ο πληθωρισμός σε Ελλάδα και Ευρωζώνη τον Νοέμβριο.

Ειδικότερα σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση (17/12) της επίσημης στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Eurostat, οι τιμές καταναλωτή στην Ελλάδα τον περασμένο μήνα κατέγραψαν άνοδο της τάξεως του 2,8% (2,9% η προκαταρκτική εξέταση), ενώ στην Ευρωζώνη αυξήθηκαν κατά 2,1% (2,2% η πρώτη ανάγνωση).

Πιο συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή της η Eurostat αναφέρει ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη  ήταν 2,1% τον Νοέμβριο του 2025, σταθερός σε σύγκριση με τον Οκτώβριο. Ένα χρόνο νωρίτερα, ο ρυθμός ήταν 2,2%. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 2,4% τον Νοέμβριο του 2025, μειωμένος σε σχέση με το 2,5% τον Οκτώβριο. Ένα χρόνο νωρίτερα ήταν στο 2,5%

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Κύπρο (0,1%), τη Γαλλία (0,8%) και την Ιταλία (1,1%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (8,6%), την Εσθονία (4,7%) και την Κροατία (4,3%). Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2025, ο πληθωρισμός σε ετήσια βάση υποχώρησε σε δώδεκα κράτη-μέλη, παρέμεινε σταθερός σε πέντε και αυξήθηκε σε δέκα.

Τον Νοέμβριο του 2025, η υψηλότερη συμβολή στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ προήλθε από τις υπηρεσίες (+1,58 ποσοστιαίες μονάδες, μ.ο.), ακολουθούμενη από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (+0,46 μ.ο.), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,14 μ.ο.) και την ενέργεια (-0,04 μ.ο.).

