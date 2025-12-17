Πώς πιάστηκε στα δίχτυα της ΕΛΑΣ ο «Ελληνας Εσκομπάρ»

Παρουσίαση της επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Ίπαλλος» που οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώματος που μετέφερε τεράστια ποσότητα κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο κτίριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, παρουσία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του αρχηγού της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγου Δημητρίου Μάλλιου.

Στην ομιλία του ο κ. Χρυσοχοΐδης έκανε λόγο για μία «πολεμική επιχείρηση απέναντι στους επαγγελματίες διακινητές ναρκωτικών» και πως «κατάφεραν να πάρουν στα χέρια τους από τους ναρκέμπορους πολλούς τόνους ναρκωτικών που προορίζονταν για την Ευρώπη και θα σκορπούσαν για ακόμα μία φορά δηλητήριο στους νέους ανθρώπους».

«Είναι μία πάρα πολύ σημαντική επιτυχία, που δείχνει πως ενωμένοι μπορούμε να έχουμε πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα, τα οποία ωφελούν τις κοινωνίες, τους λαούς, τις χώρες», προσέθεσε.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης υποσχέθηκε ότι θα συνεχιστεί ο «πόλεμος ενάντια στους εμπόρους ναρκωτικών, απέναντι στους εγκληματίες που μέσα από τα διεθνή κυκλώματα συγκροτούν ομάδες οι οποίες προβαίνουν σε αυτές τις παράνομες, ειδεχθείς πράξεις και συμπεριφορές».

Στη συνέχεια ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αφού συνεχάρη όλους όσοι συνέδραμαν στην εξάρθρωση του κυκλώματος τόνισε: «Η δέσμευσή μας είναι ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα, ανυποχώρητα, απέναντι στο έγκλημα. Θα είμαστε εδώ για να αποδομήσουμε και άλλες εγκληματικές ομάδες, για να οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη και άλλους κατηγορούμενους εγκληματίες και να αποδώσουμε στην κοινωνία το κοινωνικό και το οικονομικό όφελος που της αξίζει».

Ακολούθως τον λόγο πήρε ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υποστράτηγος Φώτης Ντουΐτσης, που παρουσίασε πώς στήθηκε η επιχείρηση. «Σήμερα παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα μιας μεγάλης, πολυεπίπεδης, πολύμηνης και μεθοδικής έρευνας με την κωδική ονομασία "Ίππαλος", που οδήγησε στον τερματισμό της δράσης μιας διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας, στην πλειοψηφία τους Έλληνες, δραστηριοποιούνταν στη θαλάσσια μεταφορά τόνων κοκαΐνης προς την Ευρώπη, μέσω αλιευτικών σκαφών που συνδέονταν με νομιμοφανείς εταιρικές δομές», ανέφερε αρχικά…

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ