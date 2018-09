Με ποια προιόντα συμμετέχει η Space Hellas στην 83η ΔΕΘ

Στο περίπτερο της Cisco, ο Σωτήρης Καραγιάννης Head of Technology Innovation, με την ομιλία «Cyber Security: Combatting Fraud and Monitoring Risk using hybrid cloud Cisco-Intel Data Center technologies», θα παρουσιάσει τις λύσεις της Web-IQ, εταιρείας του ομίλου Space Hellas, στο πλαίσιο των Cisco Ecosystem Partner Solutions.

Η παρουσίαση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 13/9 στις 18.00 και το Σάββατο 15/9 στις 18.00, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισηγμένης.

Στο περίπτερο της Μicrosoft, ο Σωκράτης Κωστίκογλου Director IT, Applications και R&D, θα πραγματοποιήσει την παρουσίαση «Empowering your cloud transformation journey: azure solutions & practices», την Πέμπτη, 13/9, ώρα 20.00 και την Παρασκευή, 14/9, στις 18.00.

Παράλληλα στην ημερίδα του Ελληνο-Aμερικανικού Επιμελητηρίου με θέμα «Cyber Security & Data Protection», ο Σωτήρης Καραγιάννης, θα πραγματοποιήσει ομιλία με τίτλο, «Uncovering the blind spots of future digital risks». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της ΔΕΘ την Τετάρτη, 12/9, μεταξύ 14.00-18.00, στο συνεδριακό κέντρο Ι. Βελλίδης (Αίθουσα Ολυμπιάς).