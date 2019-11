Αlpha Bank: Τέσσερα βραβεία για το νέο Bonus app στα Mobile Excellence Awards

Το Bonus app διακρίθηκε με Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία “Redesign – Relaunch”, Ασημένιο Βραβείο στην κατηγορία “Use of Mobile for Customer Loyalty” και δύο Χάλκινα Βραβεία στις κατηγορίες “Enable the Branding Strategy through Mobile” και “Mobile Customer Engagement & Personalized Services”.