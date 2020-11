Τη Lamda Hellix εξαγοράζει η Digital Realty από τις ΗΠΑ

Λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση της Microsoft πως σχεδιάζει την ανάπτυξη κέντρων αποθήκευσης δεδομένων (data centers) στην Ελλάδα, η αμερικανική Digital Realty ανακοίνωσε πως εξαγόρασε τη Lamda Hellix, που λειτουργεί data centers στη χώρα μας.

Η εξαγορά της ελληνικής εταιρείας από τον αμερικανικό όμιλο έγινε μέσω της θυγατρικής Interxion, που λειτουργεί data centers σε ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο. Ο νέος μέτοχος της Lamda Helix υπόσχεται, μάλιστα, και νέες επενδύσεις.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «θα επιταχύνουμε τα σημαντικά αναπτυξιακά επενδυτικά μας πλάνα με νέα world-class data centers, καθιστώντας την Ελλάδα ως τον πλέον ανερχόμενο και σημαντικό κόμβο στη νέα Ψηφιακή Εποχή: 5G, Cloud & Big Data, AI, IoT, Industry 4.0.».

Η Lamda Hellix είναι ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών data centers στην Ελλάδα, παρέχοντας το πιο ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών στη χώρα. Στο data center της Αθήνας φιλοξενείται πλήθος πολυεθνικών επιχειρήσεων και ελληνικών εταιρειών από τον χρηματοπιστωτικό & τον δημόσιο τομέα ενώ εξυπηρετείται από όλους τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στην Ελλάδα και κόμβους διεθνών διασυνδέσεων.

Με την εξαγορά της Lamda Hellix, η Digital Realty «αποκτά πρόσβαση σε ένα εξαιρετικά σημαντικό connectivity hub, σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές της περιοχής αλλά και σημαντικής πύλης εισόδου, ενώ ενισχύει την παγκόσμια θέση της, που περιλαμβάνει περισσότερους από 4.000 πελάτες σε πάνω από 280 data centers, σε 23 χώρες. Επιβεβαιώνει, επίσης, τις συνεχείς επενδύσεις της Digital Realty στην PlatformDIGITAL®, την παγκόσμια πλατφόρμα data center που υποστηρίζει πελάτες σε όλο τον κόσμο, ενισχύοντας τις στρατηγικές ψηφιακού μετασχηματισμού τους και εξομαλύνοντας την πολυπλοκότητα της διαρκούς αυξανόμενης ανάγκης για παγκόσμια κάλυψη και ταυτόχρονη πρόσβαση σε επιπλέον υποδομές data center & cloud».

Η διοικητική ομάδα της Lamda Hellix θα συνεχίσει αυτούσια, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου Απόστολου Κάκκου, ο οποίος θα συνεχίσει να ηγείται του ομίλου στην περιοχή.

Η Interxion: A Digital Realty Company είναι ο κορυφαίος πάροχος λύσεων data center σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική. Με περισσότερους από 700 παρόχους διασύνδεσης σε περισσότερα από 100 data centers σε 11 ευρωπαϊκές χώρες, η Interxion παρέχει οικοσυστήματα συνδεσιμότητας, cloud και κόμβου περιεχομένου. Ως μέρος της Digital Realty, οι πελάτες έχουν πλέον πρόσβαση σε 48 μητροπόλεις σε έξι ηπείρους.

Η Digital Realty υποστηρίζει επιχειρήσεις παγκοσμίου κλάσεως και παρόχους υπηρεσιών, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών data center, colocation και λύσεων διασύνδεσης. Το παγκόσμιο αποτύπωμα των data centers της Digital Realty προσφέρει στους πελάτες πρόσβαση στα συνδεδεμένα οικοσυστήματα που τους ενδιαφέρουν σε 280 εγκαταστάσεις σε 48 μητροπόλεις, σε 23 χώρες και 6 ηπείρους.

Η Lamda Hellix Data Centers, με έτος ίδρυσης το 2002, είναι ουδέτερος πάροχος υπηρεσιών Data Center στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Όπως υποστηρίζει η διοίκηση της εταιρείας. «στρατηγικά τοποθετημένο στην Ευρώπη και στο σταυροδρόμι της Ανατολικής Μεσογείου, Αφρικής και Μέσης Ανατολής, το Athens Data Center Campus είναι το μεγαλύτερο και πιο σημαντικό campus στην περιοχή και επερχόμενη ψηφιακή πύλη από/προς την Ευρώπη.

Το campus διαθέτει δύο υπερσύγχρονα data centers (Athens 1 & Athens 2) που έχουν λάβει πολλαπλές διακρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο (Best Data Center in EMEA, Best Regional Data Center Provider, Gold Energy Efficiency Improvement Award κ.λπ.) και ανταποκρίνονται στα υψηλότερα διεθνή standards (Tier III Design & Construction, USGBC LEED v4 Gold O+M & BD+C Certifications)».

Γεωργιάδης: Κόμβος η Ελλάδα στον νέο ψηφιακό κόσμο

«Η απόφαση της Digital Realty, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο στα data centers, με κεφαλαιοποίηση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και πελάτες τις μεγαλύτερες εταιρείες πληροφορικής του πλανήτη, να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα εξαγοράζοντας τη μεγαλύτερη εταιρεία παροχής data centers στη χώρα μας, τη Lamda Helix, με σκοπό να προχωρήσουν από κοινού σε μεγάλες επενδύσεις δημιουργίας data centers, καθιστά την Ελλάδα κόμβο πλέον στο νέο ψηφιακό κόσμο».

Τα παραπάνω δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, σχετικά με την εξαγορά της Lamda Helix από την Digital Realty και πρόσθεσε:

«Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έθεσε από την πρώτη στιγμή ως στόχο της την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και την προαγωγή της Ελλάδας στο νέο ψηφιακό κόσμο. Οι στόχοι επιτυγχάνονται και παρά την κρίση της πανδημίας, το επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα αυξάνεται -κυρίως από τις ΗΠΑ. Η συμφωνία που πρόσφατα υπογράψαμε με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ κ. Μάικλ Πομπέο παράγει καρπούς και με τη Microsoft και τώρα με την Digital Realty, μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα».