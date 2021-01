Η Paraty Nature νικήτρια των Praksis BCC Awards

Τρεις νέες επιχειρηματικές ιδέες με κύρια χαρακτηριστικά τη βιωσιμότητα και τον κοινωνικό αντίκτυπο, διακρίθηκαν στα «Praksis BCC Awards – Powered by the Citi Foundation», που ολοκληρώθηκαν την Τρίτη 19 Ιανουαρίου, παρουσία του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Χρίστου Δήμα.

Το πρώτο βραβείο, των 3.000 ευρώ, απέσπασε η «Paraty Nature», μια εταιρεία παραγωγής γυναικείων εσωρούχων από ελληνικά φυτικά υφάσματα που καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών οι οποίες έχουν υποβληθεί σε επέμβαση στήθους. Οι ιδρύτριες της Paraty Nature, Άννα Σαραντίογλου και Κατερίνα Οικονομίδου, διαπίστωσαν το κενό στην αγορά, όταν αναζήτησαν, καθ΄ υπόδειξη των μαστολόγων τους, υγιή και ασφαλή εσώρουχα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περισσότερες από 1.600.000 γυναίκες το χρόνο διαγιγνώσκονται με καρκίνο του μαστού.

Το δεύτερο χρηματικό έπαθλο, των 2.000 ευρώ, απέσπασε η ομάδα «theSPEAKERS», η οποία έχει αναπτύξει ένα καινοτόμο πρόγραμμα αυτοβελτίωσης, που έχει ως αφετηρία την ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας και δημόσιας ομιλίας. Η ομάδα απαρτίζεται από ειδικούς της ρητορικής, αλλά και διδακτορικούς φοιτητές ψυχολογίας.

Το 3ο βραβείο των 1.000 ευρώ, κατέκτησε «Το Σχολείο των Χρωμάτων», ένας βρεφονηπιακός σταθμός με πολλές καινοτομίες, όπως η διαρκής και εντατική ενασχόληση των παιδιών με τη φύση, μέσω της διατήρησης αγρόκηπου και ζώων που θα φροντίζουν τα ίδια τα παιδιά, αλλά και το ευέλικτο (ακόμη και απογευματινό) ωράριο λειτουργίας.





Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Χρίστος Δήμας, ο οποίος έδωσε το παρόν στην εκδήλωση, συνεχάρη την Praksis για την υλοποίηση του προγράμματος επιχειρηματικότητας Praksis BCC. «Εκδηλώσεις όπως οι σημερινές που επιβραβεύουν επιτυχημένες επιχειρηματικές ιδέες, είναι πάρα πολύ σημαντικές γιατί πρώτον αναγνωρίζονται οι κόποι και οι ιδέες ταλαντούχων ανθρώπων και δεύτερον, γιατί αποτελούν ένα πολύ σημαντικό μήνυμα ότι η Ελλάδα μπορεί να βγάλει επιχειρήσεις οι οποίες δίνουν σημαντικές λύσεις» δήλωσε ο κ. Δήμας.



Στην Επιτροπή Αξιολόγησης των «Praksis BCC Awards – Powered by the Citi Foundation» συμμετείχαν ο Αλέξιος Μαργαλιάς, Γενικός Διευθυντής της Praksis, ο Αιμίλιος Κυριάκου, Citi Country Officer Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, o Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, CEO των Aldermar Resorts, ο Σωτήρης Μπατζιάς, Principal on Strategy της Deloitte Ελλάδος και η Αναστασία Τσίλογλου, Γενική Διευθύντρια της AFI.



Το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας Praksis BCC προσφέρει εντελώς δωρεάν εντατική και καθαρά εξατομικευμένη επιχειρηματική συμβουλευτική σε άτομα με βιώσιμες επιχειρηματικές ιδέες. Από το 2016 χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Citi Foundation και σε αυτό το διάστημα έχει συμβάλει στη δημιουργία περισσότερων από 150 επιχειρήσεων και 350 θέσεων εργασίας. Οι αιτήσεις συμμετοχής για τον επόμενο κύκλο του προγράμματος έχουν ανοίξει. Οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν περισσότερες πληροφορίες στο praksisbcc.gr.



«Η Praksis είναι δίπλα σε ανθρώπους που προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους και να υλοποιήσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες και στηρίζει τις προσπάθειές τους με την ενίσχυση και συνέργεια του ιδιωτικού τομέα. Βλέπουμε οι ιδέες αυτές να χαρακτηρίζονται από βιωσιμότητα και να μην έχουν κάτι άλλο παρά θετικό κοινωνικό αντίκτυπο» δήλωσε η πρόεδρος της Praksis κα. Κωνσταντίνα Βαρδαραμάτου.



«Η υγιής επιχειρηματικότητα, ιδιαίτερα η νεανική υγιής επιχειρηματικότητα, είναι το εμβόλιο της βιώσιμης ανάπτυξης. Με τη χρηματοδότηση του Citi Foundation και την πολύτιμη συμμετοχή των στελεχών μας, δίνουμε ώθηση στο Praksis BCC να στηρίξει τα όνειρα ακόμη περισσότερων ανθρώπων. Ο διαγωνισμός “Praksis BCC Awards – Powered by the Citi Foundation» είναι μία γιορτή για την επιχειρηματικότητα, μία ευκαιρία να στηρίξουμε νέους επιχειρηματίες και επιχειρηματικές ιδέες με κοινωνικό αντίκτυπο.