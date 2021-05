Marks & Spencer: Ετοιμάζεται για πωλήσεις κάτω του κόστους

Με πτώση 1,7% στα 54,78 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών της Marks & Spencer στη χρήση Απρίλιος 2019 - Μάρτιος 2020, καθώς επηρεάστηκε από το πρώτο lockdown ενώ αναγκάστηκε να πάρει πρόβλεψη απομείωσης αποθεμάτων ύψους 1,32 εκατ. ευρώ για να διαχειριστεί την κρίση που άρχιζε.

Η πρόβλεψη αφορά κυρίως εμπόρευμα το οποίο μπήκε στις αποθήκες όσο τα καταστήματα ήταν κλειστά λόγω των περιοριστικών μέτρων προκειμένου να επανέλθει στα καταστήματα προς πώληση το 2021 και ειδικότερα αυτή την περίοδο, άνοιξη και καλοκαίρι του 2021. Η πρόβλεψη αφορά επίσης εμπόρευμα που αναμένεται να πωληθεί κάτω του κόστους κατά τη διάρκεια των θερινών εκπτώσεων.

Η Marks and Spencer-Μαρινόπουλος Ελλάδος Α.Β.Ε.Τ.Ε. που αναπτύσσει το γνωστό δίκτυο στην Ελλάδα, λειτουργεί 26 καταστήματα έχοντας ανοίξει το τελευταίο στα τέλη του 2019 στο εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα και κατέχει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και εκμετάλλευσης του ονόματος Marks & Spencer στην Ελλάδα. Ελέγχεται έμμεσα κατά 80% από την Marks and Spencer PLC μέσω της θυγατρικής Marks and Spencer BV. Το υπόλοιπο 20% των μετοχών κατέχει η εταιρεία Marinopoulos Holding Sarl.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου Απρίλιος 2019-Μάρτιος 2020 που δημοσίευσε πρόσφατα η εταιρεία, η πτώση πωλήσεων οφείλεται στις επιδόσεις του περσινού Μαρτίου, καθώς στις 18 του μήνα αναγκάστηκε να κλείσει όλα της τα καταστήματα πλην ενός καταστήματος τροφίμων. Εξαιρουμένου του μηνός Μαρτίου o κύκλος εργασιών ανήλθε στα 53,9 εκατ. ευρώ έναντι 52,8 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση 2,1%.

Τα καθαρά κέρδη της χρήσης ανήλθαν σε 2,8 εκατ. ευρώ από 10,5 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση με βάση τη συγκριτική πληροφόρηση που έχει επαναδιατυπωθεί λόγω της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης ανήλθαν σε 6,6 εκατ. ευρώ από 2,7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Την 31.3.2020 η εταιρεία εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης 1,587 εκατ. ευρώ, με ελεγχόμενο κίνδυνο ρευστότητας καθώς το μεγαλύτερο μέρος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, συνολικού ύψους 16 εκατ. ευρώ, είναι προς τη μητρική εταιρεία και άλλες εταιρείες που συνδέονται με τη μητρική.

Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε ενισχύθηκε κατά 8,1% σε 43,3 εκατ. ευρώ, η καθαρή θέση έχει θετικό πρόσημο και διαμορφώθηκε στα 3 εκατ. ευρώ έναντι 0,9 εκατ. ευρώ αντίστοιχα και το σύνολο των υποχρεώσεων στο τέλος της χρήσης διαμορφώθηκε σε 40,3 εκατ. ευρώ έναντι 39,2 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.